Jennifer Lawrence célèbre la fierté de New York avec un drapeau arc-en-ciel – Hollywood Life

Jennifer Lawrence a célébré la fierté lors du défilé de New York le dimanche 25 juin. Alors qu’elle se promenait, l’actrice de 32 ans a acheté un drapeau arc-en-ciel qu’elle a fièrement arboré sur la poussette de son fils. Jennifer a profité du beau temps estival qui est arrivé dans la Grosse Pomme, juste à temps pour Pride.

Jennifer ne semblait pas être rejointe par son fils d’un an Cy alors qu’elle poussait la poussette vide. Elle aurait acheté le drapeau Pride à un vendeur de Washington Square Park. Outre le drapeau, le Pas d’émotions fortes l’actrice était habillée assez discrètement pour la promenade du dimanche. Elle a porté un pantalon blanc et des baskets Adidas assorties, ainsi qu’un t-shirt noir. Elle a accessoirisé avec une chaîne, une casquette blanche et une paire de lunettes de soleil.

Des tonnes de stars ont participé à Pride et assisté à des événements montrant leur soutien à la communauté LGBTQ + depuis le début du mois de juin. Outre Jenifer, Christina Aguilera a également participé au défilé NYC Pride, en donnant une performance incroyable de tonnes de ses chansons à succès.

La sortie de Jennifer à New York survient quelques semaines seulement après sa nouvelle comédie Pas d’émotions fortes créé. Elle avait des tonnes de looks élégants pour les événements entourant le film, comme lorsqu’elle portait une robe noire transparente avec de longs gants en cuir pour la première du film à Londres. Elle a gardé le thème pur lorsqu’elle a porté une tenue blanche à l’afterparty pour la première du film à New York.

Le Livre de jeu Silver Linings L’actrice semble régulièrement aimer faire des promenades relaxantes à New York, en particulier avec son fils. Elle est devenue maman avec son mari Cooke Maroney en février 2022. Jennifer et le directeur de la galerie d’art sont mariés depuis octobre 2019 et Cy est leur seul enfant. Jennifer a parlé de certaines des angoisses qu’elle éprouve en tant que mère dans une interview « Actors on Actors » avec Viola Davis pour Variété en décembre 2022. « Est-ce ce qu’il veut faire ? Doit-on être dehors ? Nous sommes dehors. Et s’il tombe malade ? Doit-on être à l’intérieur ? Est-ce assez? Est-ce que cela développe suffisamment votre cerveau ? » dit-elle.

