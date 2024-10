Jennifer Lawrence attend son deuxième enfant avec Cooke Maroney. Voir les photos | Hollywood

Jennifer, connue pour des films tels que Silver Linings Playbook, American Hustle, The Hunger Games et les franchises X-Men, a un jour comparé en plaisantant son fils à une « poupée vaudou » dans une couverture de Vogue 2022.

Restez connecté avec tous… Voir plus

Restez connecté avec tout le faste et le glamour du monde du divertissement, des potins hollywoodiens aux bavardages de Bollywood. Ne manquez pas non plus le buzz musical, les scoops d’anime et l’action OTT.