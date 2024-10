Jennifer Lawrence attend son deuxième bébé avec son mari Cooke Maroney

Jennifer Lawrence et mari Cooke Maroney deviendra bientôt une famille de quatre personnes. L’acteur oscarisé est enceinte de son deuxième enfant !

Le dimanche 20 octobre, Vogue confirmé que Lawrence, 34 ans, et Maroney, 40 ans, attendent actuellement un autre bébé. Le magazine a partagé l’actualité de la grossesse dans un article et sur sa page Instagram.

Dans Vogue Instagram post, qui montrait une photo de Lawrence posant pour le magazine en octobre 2022 et une photo d’elle avec un petit baby bump à Los Angeles le 19 octobre, le magasin de mode a félicité le couple et a déclaré qu’un représentant avait confirmé la nouvelle.

Ce sera le deuxième bébé de Lawrence et Maroney, parents d’un fils de 2 ans. Cy Maroney.

Lawrence et son mari, galeriste d’art, ont été marié depuis 2019. Vogue britannique a rapporté à l’époque qu’ils avaient dit «oui» au manoir Belcourt de Newport dans le Rhode Island en présence d’amis célèbres comme Emma Stone, Adele et Kris Jenner.

Depuis le moment où ils ont commencé à sortir ensemble, Lawrence et Maroney ont pour la plupart gardé leur relation hors de la vue du public, la star de « No Hard Feelings » faisant de rares commentaires à son sujet au cours des dernières années depuis qu’ils se sont mariés.

Elle s’est demandé s’il était la bonne personne pour elle lors d’un entretien avec Le New York Times en 2022.

« Quand on ne se connaît pas pleinement, on ne sait pas où se placer », a-t-elle expliqué. «Et puis j’ai rencontré mon mari, et il m’a dit : ‘Mettez-vous ici.’ Je me suis dit : « Ça semble bien, mais et si ce n’est pas le cas ? »

Mais elle a réalisé qu’elle était prête à s’engager envers Maroney.

«Je n’en étais pas conscient. Ensuite, je suis rentrée, et quand je suis à la maison avec mon mari qui fonde cette famille, je suis tellement heureuse d’être restée », a-t-elle poursuivi. « Je suis tellement heureuse de ne pas avoir paniqué, d’avoir annulé le mariage, de m’être enfuie et de me dire ‘Je ne serai jamais abattue !' »