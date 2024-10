Jennifer Lawrence attend son deuxième bébé avec Cooke Maroney

Jennifer Lawrence agrandit sa famille : l’actrice oscarisée attendrait son deuxième enfant.

Une représentante de l’ancienne actrice de « Hunger Games » a confirmé sa grossesse à Vogue le dimanche. Le magazine de mode, qui commun la nouvelle dans une publication sur Instagram, a noté que l’acteur était sorti dîner à Los Angeles samedi avec son baby bump « à peine visible ».

Les représentants de Lawrence n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires du Times.

Lawrence, 34 ans, et son mari depuis cinq ans, Cooke Maroney, sont déjà parents d’un fils Cy, 2 ans. Elle et Maroney, une galeriste d’art, épouser en octobre 2019 à Newport, RI, et ont largement gardé leur relation hors de la vue du public.

La star de cinéma a pris une pause après avoir travaillé presque continuellement depuis son lancement sur la scène cinématographique dans « Winter’s Bone » (2010), remportant un Oscar pour « Silver Linings Playbook », devenant une superstar mondiale dans la franchise « The Hunger Games » et jouant dans plusieurs chouchous des Oscars – puis tomber en disgrâce à cause de son comportement idiot. Elle est revenue au théâtre et à la production avec le film « Causeway » de 2022 et a sorti la comédie de débauche. «Pas de rancune» l’année dernière.

Cette semaine, elle lancera le documentaire « Zurawski v Texas » – un portrait de femmes qui ont poursuivi le Lone Star State après que celui-ci ait adopté des lois anti-avortement strictes – qu’elle a produit avec l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Pendant la grossesse en 2021Lawrence a rejoint la comédienne Amy Schumer pour soutenir le droit à l’avortement lors des manifestations de la Marche des femmes..

Dans une interview avec la star de télé-réalité et magnat de la beauté Kylie Jenner en novembre dernier, Lawrence a expliqué qu’elle essayait de garder sa famille à l’écart des projecteurs. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu beaucoup recours à la sécurité jusqu’à ce qu’elle accueille son premier enfant en 2022.

Mais une fois que j'en ai eu un, avec mes pensées intrusives et mon anxiété, je voulais que nous soyons en sécurité tout le temps », a déclaré Lawrence dans Entretien. La star de « Don't Look Up » a déclaré qu'elle avait d'abord eu du mal à avoir son équipe de sécurité, mais qu'elle avait depuis compris.

Avant de les embaucher, dans mon esprit, je voulais qu'ils soient invisibles. Je ne veux pas que mon enfant vous voie ou vous connaisse. Et puis une fois qu'ils commencent à travailler pour vous, c'est comme : « Eh bien, attendez. C'est une personne dans notre vie. Il nous aide. Ce n'est pas vraiment une bonne leçon que d'ignorer la personne qui nous aide. Il est probablement préférable de dire : « Dites bonjour à Sean. Salut. Comment vas-tu?' Nous les avons davantage intégrés dans nos vies, ce qui m'a surpris. Ce n'est pas comme ça que je l'avais prévu.