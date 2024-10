Jennifer Hudson parle adorablement de son petit ami à propos de son mariage

« Si je dois me marier, ce sera avec Jennifer Kate Hudson », a déclaré Common à Hudson lors de son talk-show, le couple partageant également un baiser et Common offrant des cadeaux au gagnant de l’EGOT.

On dirait Jennifer Hudson et Commun envisagent peut-être de passer à l’étape suivante dans leur relation !

Alors qu’il apparaissait en tant qu’invité dans l’épisode de jeudi de Le spectacle de Jennifer Hudson, Hudson, 43 ans, a adorablement interrogé son petit ami sur ses récents commentaires sur le mariage.

Lors d’une apparition sur Le club du petit déjeuner en juillet, Common, 52 ans, a déclaré : « Je vais me marier, c’est avec elle. C’est aussi simple que ça. »



Faisant référence à sa déclaration douce mais audacieuse, Hudson a interpellé son homme à la télévision en direct.

« J’ai entendu dire que vous aviez même parlé de mariage », a déclaré le chanteur. « De quoi s’agit-il ? Je viens juste de le remarquer. »

Common n’a pas nié ni retiré ses remarques précédentes – en fait, il les a doublées !

« Vous savez quoi, vous m’avez raconté une citation de votre mère: ‘Un homme sait ce qu’il veut' », se souvient-il à Hudson. « Je disais mes vrais sentiments, écoutez, Jennifer est la personne. Si je dois me marier, ce sera avec Jennifer Kate Hudson. J’étais juste honnête. »

Lorsque Common a demandé à la gagnante de l’EGOT ce qu’elle pensait, elle a gentiment admis qu’elle était totalement intéressée à se marier avec le rappeur, qualifiant cela de « belle idée ».

« Vous savez quoi ? Ma mère avait raison. Je pense que si elle vous avait rencontré, elle aurait dit : ‘Je ne sais pas pour les autres, mais ce Common me va bien !' », a déclaré Hudson. « C’est ce qu’elle dirait, et je serais d’accord. Je pense [marriage] est une belle chose. Je pense que tu es un homme méritant et, tu sais, je soutiens cette idée. »

Le couple s’est ensuite adorablement tenu la main, provoquant les applaudissements du public.

« Je pense que c’est une belle idée. Je vais le dire ! » dit Hudson. « Maintenant, attendez ! En temps voulu, vous savez, si jamais cela arrive à ce point. Vous savez, nous prendrons cette décision. »

« J’écoute Dieu de plus en plus, et je sais ce qu’est le but, et j’ai l’impression que c’est le but ici, vous et moi », a déclaré Common, dont le vrai nom est Lonnie Rashid Lynn, Jr.

Le lauréat d’un Grammy n’est pas venu les mains vides au talk-show de sa petite amie. Common a offert à Hudson non pas un, mais deux jolis cadeaux : un superbe collier de colibri et une couverture à imprimé guépard brodée du carreau de son prochain album de Noël, Le don de l’amour.

« Jennifer aime les cadeaux. Elle a différents langages d’amour mais elle aime les cadeaux », a déclaré Common tandis qu’Hudson ouvrait ses cadeaux, avec le Idole américaine ancien ajoutant: « Il aime les affirmations, les mots et des choses comme ça. »



Hudson avait aussi un petit quelque chose pour l’homme, en l’honorant avec Le spectacle de Jennifer Hudson Prix ​​​​de l’esprit joyeux.

« Vous êtes tout à fait cela. Vous continuez à faire du monde un endroit plus joyeux pour moi et pour nous tous. Il n’y a personne comme vous », a-t-elle déclaré, faisant l’éloge de Common.

« Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il est un homme qui prie », s’est-elle exclamée. « D’accord, oui, tu l’es. Et c’est un homme de parole. Il ne ressemble à personne que j’ai jamais vu de ma vie. Je parle de choisir la joie. Tu es la joie. Tu es ma joie et tu es la lumière. »

Le couple a partagé un rapide baiser alors que Hudson remettait le prix à Common. Hudson a également rejoint Common et Pete Rock pour interpréter leur chanson « A GOD (There Is) ».

Common et Hudson ont déclenché des rumeurs de fréquentation pour la première fois en 2022, lorsque les natifs de Chicago ont été aperçus ensemble dans leur ville natale. Les deux apparemment confirmé leur romance en janvier 2024 lorsque Common est apparu sur Le spectacle de Jennifer Hudson.

Hudson a présenté Common avec un rap avant de sortir pour le segment, un grand bouquet de fleurs à la main.

« Maintenant, nous devons passer aux choses sérieuses, M. Common. Je suis un hôte et je dois donc vous poser cette question parce que tout le monde veut toujours savoir ça : sortez-vous avec quelqu’un ? » Hudson lui a demandé lors de leur entretien.

Le rappeur de « Glory » a ri avant de confirmer qu’il sortait en fait avec quelqu’un, et même s’il n’a pas cité de noms, il est devenu clair assez rapidement qu’il parlait de Le spectacle de Jennifer Hudson hôte.

« Je vis dans une relation avec l’une des plus belles personnes que j’ai jamais rencontrées dans la vie », a-t-il déclaré. « Elle est intelligente, elle aime Dieu, elle a quelque chose de très terre-à-terre, elle a du talent. »

Common a poursuivi: « Mais j’ai placé mes standards plutôt élevés, parce qu’elle devait avoir un EGOT. »