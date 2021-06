Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar, parle de la rédaction d’Aretha Franklin dans le film « Respect »

Avec Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar, il n’y a pas de prix pour deviner que « Respect » est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film, basé sur l’icône de la musique Aretha Franklin, a fait tous les bons bruits depuis son annonce. Gardant l’enthousiasme des fans à un crescendo, les réalisateurs du film viennent de sortir le premier aperçu de ‘Respect’, avec les commentaires de nul autre que la brillante actrice.

S’adressant à son Instagram, l’actrice oscarisée a partagé un court extrait de la partition originale de la pièce co-écrite par Carole King et le co-auteur Jamie Hartman (qui a travaillé avec Lewis Capaldi et Christina Aguilera).

Regardez la featurette ici :

Après l’ascension de la carrière de Franklin d’une enfant chantant dans la chorale de l’église de son père à sa célébrité internationale, « Respect » est basé sur l’histoire vraie d’Aretha Franklin où elle voyage pour trouver sa voix.

Le film présentera exclusivement les chansons emblématiques « Respect », « I Say A Little Prayer », « Think », « (You Make Me Feel Like A) Natural Woman », « You’ve Got A Friend », « Dr Feelgood » , ‘Do Right Woman, Do Right Man’, ‘Spanish Harlem’ et ‘Young, Gifted and Black’.

Le film présentera également « Ain’t No Way », « Precious Lord », « Il y a une fontaine remplie de sang », « Amazing Grace » et « Chain of Fools ».

La distribution vedette du film comprend le lauréat d’un Oscar, d’un Golden Globe et d’un Emmy – Forest Whitaker; Marlon Wayans; Tony, Audra McDonald, lauréate d’un Grammy et d’un Emmy ; Mary J. Blige, plusieurs fois primée aux Grammy Awards, nominée aux Oscars et aux Golden Globes.

‘Respect’ sortira bientôt en salles en Inde !