Jennifer Hudson invitée dans le clip “Moon Girl and Devil Dinosaur”

Êtes-vous prêt pour Le dinosaure Moon Girl et Devil de Marvel?

Les choses deviennent poilues quand Jennifer Hudson stars invitées dans le rôle de la méchante “Mane” qui expose son complot diabolique dans un clip exclusif de La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel vous pouvez voir ci-dessous:

Mane est le vestige sans âge, puissant et humain des cheveux abîmés et maltraités de Moon Girl dont le point de vue acerbe mais comique découle de la façon dont elle est offensée de passer inaperçue et non appréciée.

Le dinosaure Moon Girl et Devil de Marvel suit les aventures de la super-génie de 13 ans Lunella Lafayette et de son T-Rex de 10 tonnes, Devil Dinosaur.

Après que Lunella ait accidentellement amené Devil Dinosaur dans la ville de New York actuelle, le duo travaille ensemble pour protéger le Lower East Side de la ville du danger.

Basé sur les bandes dessinées à succès de Marvel, les stars de la série drôles, réconfortantes et pleines d’action Blanc de diamant, Laurence Fishburne, Alfred Woodard, Jermaine Fowler, Sasheer Zamataet plus.

“Tout a commencé avec Laurence Fishburne dans un magasin de bandes dessinées [laughs]. Il adore les bandes dessinées et est tombé amoureux de Moon Girl et Devil Dinosaur de Marvel parce qu’il avait lu [the original 1970s comic] Moon Boy et Devil Dinosaur quand il était plus jeune », a révélé le showrunner/producteur exécutif Steve Louter dans un interview avec Date limite. Il est ensuite allé voir sa partenaire de production, Helen Sugland, au Cinema Gypsy, l’étonnante compagnie qui produit Noirâtre, Cultivé, Mixteet a dit: “Je pense que cela doit être une émission animée.” Et Hélène a accepté. Des appels ont donc été passés à Disney et Marvel, et quand Cinema Gypsy appelle, vous prenez l’appel [laughs]. Et tout le monde était d’accord: “Ouais, c’est une idée incroyable pour une série animée.” Alors, ils ont juste avancé et ont dit: “Nous devons faire ça.”

Les fans de Moon Girl peuvent l’attraper à Disneyland Resort pour une durée limitée à partir de cette semaine à Hollywood Land dans le Disney California Adventure Park.

Le dinosaure Moon Girl et Devil de Marvel a été créée le 10 février sur Disney Channel avant ses débuts à Disney + le 15 février.