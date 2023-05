Jennifer Hudson et Common vont toujours bien !

Les choses semblent bien se passer pour Jennifer Hudson dans sa carrière et sa vie amoureuse !

La National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) a récemment annoncé les nominés pour les Daytime Emmy Awards annuels. L’émission de Jennifer Hudson était l’une des nominées les plus remarquées avec six nominations !

2023 marque le 50e anniversaire des Daytime Emmy Awards annuels. Brent Stanton, responsable de Daytime, NATAS, a déclaré qu’il était gratifiant de célébrer également autant de jalons.

« Non seulement nous célébrons les 50 ans de programmation des Daytime Emmy® Awards, mais nous célébrons également les jalons de certaines de ses émissions les plus anciennes telles que General Hospital, The Young and the Restless, Dr. Phil et Rachael Ray. »

Hudson s’est rendue sur Instagram pour annoncer ses nominations après avoir entendu la bonne nouvelle. Elle a exprimé sa fierté et sa gratitude pour sa belle famille Jhud Show et leurs réalisations ensemble dans la saison 1 !

« Rester en ligne !!!! @jenniferhudsonshow est nominée aux Emmy !!! Je suis tellement fier de ma belle famille Jhud Show et de ce que nous avons accompli ensemble dans la saison 1 ! Félicitations à chacun d’entre vous !! Je suis assis ici, profitant de ce moment, et j’espère que vous pourrez tous faire de même. Tu le mérites! Je suis tellement reconnaissant !

Elle a continué…

« Ouah !!! 6 nominations aux @daytimeemmys pour la saison 1 de @jenniferhudsonshow. Quand je dis que je ne pourrais pas être plus fier de tout le personnel et de l’équipe ici à The Happy Place !!! À cette équipe incroyable sur cette photo… Je suis plus que béni de travailler à vos côtés tous les jours. Vous avez tous mérité chaque nomination et récompense que vous avez à venir – et bien plus encore !!! J’ai hâte de continuer le voyage ensemble la saison prochaine et au-delà !

💜 Jennifer », a conclu la gagnante de l’EGOT.

L’émission de Jennifer Hudson a remporté des nominations dans les catégories suivantes :

Série exceptionnelle de discussions de jour

Direction technique, caméra et vidéo exceptionnelles

Annonce promotionnelle

Mixage et son en direct exceptionnels

Conception / stylisme de costumes exceptionnels

Coiffure et maquillage exceptionnels

Les Daytime Emmy Awards seront diffusés le 16 juin à 21 h HAE sur CBS.

Comme la carrière de Jennifer Hudson, sa vie amoureuse rapportée avec Common continue également de prospérer

En dehors du spectacle d’Hudson qui se porte exceptionnellement bien, sa vie amoureuse semble plus heureuse que jamais avec le rappeur Common. Les photographes ont repéré le couple de célébrités se promenant ensemble dans le parc jeudi après-midi. Le sentier pédestre se trouve dans une banlieue de Chicago où Jennifer vit actuellement.

Le couple avait l’air mignon, confortable et douillet, les bras l’un contre l’autre serrés. Les caméras ont déjà capturé les tourtereaux ensemble à plusieurs reprises. En raison de la grève des scénaristes actuellement en vigueur, Jennifer et Common ont pu passer plus de temps de qualité ensemble à Los Angeles, où Hudson filme son talk-show syndiqué.

Comme indiqué précédemment, le couple a commencé à se fréquenter en février. Bien qu’ils aient essayé de garder la relation discrète, les paparazzi les ont repérés lors d’un rendez-vous amoureux au très populaire et romantique Nobu à Malibu. Des sources disent que l’amitié s’est transformée en une romance après avoir travaillé ensemble en tant qu’amoureux à l’écran dans le thriller à venir, Respirer.

« Ils se connaissent depuis des années », a déclaré un initié à propos du couple. « Les choses ont pris une tournure romantique pendant le tournage à Philadelphie cet été. Une fois le tournage terminé, ils se retrouvaient toujours l’un à côté de l’autre.

Nous aimons voir la paire toujours aussi forte! Êtes-vous ici pour le nouveau couple? Faites-nous savoir ci-dessous!