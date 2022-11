Jennifer Gray révèle que la suite de “Dirty Dancing” mettra en vedette “d’autres personnages” du film original

La star de “Dirty Dancing” Jennifer Gray a partagé de nouveaux détails sur la suite très attendue du film bien-aimé de 1987.

L’actrice de 62 ans a déclaré à Extra que le public la verrait reprendre son rôle de Frances “Baby Houseman”, ajoutant qu’elle aurait “quelques années de plus”.

“Vous verrez d’autres personnages issus de l’original”, a révélé Gray.

Le champion de “Danse avec les stars” a poursuivi : “C’est délicat mais aussi excitant.”

‘DIRTY DANCING’ STAR JENNIFER GRAY DIT QU’ELLE EST DEVENUE ‘INVISIBLE’ APRÈS UN DEUXIÈME TRAVAIL DE NEZ: ‘JE N’ÉTAIS PLUS MOI’

Gray a confirmé que le nouveau film se déroulerait dans son cadre d’origine, la station fictive de Kellerman dans les montagnes Catskill.

“Vous pouvez compter sur le fait qu’il soit chez Kellerman, qu’il revienne chez Kellerman”, a-t-elle déclaré.

Gray a déclaré au point de vente que le tournage du film devrait commencer au printemps.

Le film original suivait Baby, une jeune femme qui passe l’été 1963 en vacances avec sa famille chez Kellerman. Pendant son séjour à la station, Baby tombe amoureuse du professeur de danse Johnny Castle (feu Patrick Swayze).

Le film a été acclamé par la critique et est devenu un succès au box-office. Gray et Swayze ont tous deux remporté des nominations aux Golden Globe pour leurs performances et la chanson “(I’ve Had) The Time of My Life” a remporté l’Oscar et le Golden Globe Award de la meilleure chanson originale.

Au cours des 35 années écoulées depuis sa première sortie, “Dirty Dancing” est devenu un phénomène culturel et un classique durable. Son succès a conduit à une préquelle de 2004 “Dirty Dancing: Havana Nights”, un téléfilm de 2017, une production scénique et une télé-réalité FOX. série de concours de danse.

En août 2020, Lionsgate a annoncé qu’une suite était en préparation avec Gray attaché à la star et à la production. En mai 2022, le studio a embauché le réalisateur Jonathan Levine (“Long Shot”, “Warm Bodies”) pour diriger le projet, également intitulé “Dirty Dancing”, par Deadline.

Levine a co-écrit le scénario avec Elizabeth Chomko. Le point de vente a également rapporté que le film des années 1990 “sera une romance de passage à l’âge adulte centrée sur l’expérience d’une jeune femme au camp d’été, mais le propre voyage de Baby s’entremêlera avec cela pour créer un récit à plusieurs niveaux”.

Le cinéaste avait également annoncé que la suite comporterait probablement des visages familiers de l’original.

“La chose la plus importante pour nous était d’avoir Jennifer à bord”, a-t-il déclaré. “C’est une collaboratrice inestimable. Nous allons essayer d’impliquer autant de personnes de l’original que nécessaire. Nous voulons être respectueux à tous égards.”

Bien que Swayze soit décédé en 2009 d’un cancer du pancréas à l’âge de 57 ans, Levine a déclaré à Deadline que son personnage serait inclus dans le film de suivi.

“Johnny fait partie du voyage de Baby dans l’histoire”, a-t-il déclaré. “Ce film existe dans un dialogue avec l’original. Nous voulons faire découvrir cette histoire à une toute nouvelle génération.”

Levine a ajouté: “Cela dit, l’absence de Johnny occupe une place importante dans l’histoire, c’est donc une histoire de passage à l’âge adulte, mais aussi un passage à l’âge adulte pour le personnage de Baby d’une certaine manière.

En février 2020, Gray a confirmé que le rôle de Swayze ne serait pas refondu avec un autre acteur.

“Tout ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas moyen de remplacer quelqu’un qui est décédé – vous n’essayez jamais de répéter quelque chose de magique comme ça”, a-t-elle déclaré au magazine People. “Vous allez juste pour quelque chose de différent.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a développé sa vision de la suite dans une interview avec People en avril dernier. “Je sais dans mon cœur que j’aimerais offrir aux fans ou à un jeune et nouveau public une expérience qui ne reproduirait jamais cela, mais qui a le même genre de fondements”, a déclaré la star de “Ferris Bueller’s Day Off”.

“Aujourd’hui, les gens pensent que leur identité est limitée, le monde leur a dit ce que c’est”, a ajouté Gray. “Mais il y a certaines personnes qui peuvent voir d’autres parties de vous.”

“Dirty Dancing était un conte de fées, un film et une formule à succès, utilisant la danse comme métaphore pour incarner votre énergie et sortir de votre tête, et de vos systèmes de croyances limitants.”

En juin, Lionsgate a annoncé que la suite sortira le 9 février 2024.