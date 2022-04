Jennifer Gray dit que Madonna a écrit « Express Yourself » à propos de sa rupture avec Matthew Broderick

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Madonna doit remercier la vie amoureuse de Jennifer Grey pour « Express Yourself ».

En 1986, la star de « Dirty Dancing » sortait avec Matthew Broderick, qu’elle avait rencontré sur le tournage de « Ferris Bueller’s Day Off ». Les deux se sont fiancés à un moment donné. Mais après quatre ans, le couple l’a appelé quitte.

Et c’est à cette époque que Gray est devenu copain avec la Material Girl.

« Nous avons fait ‘Bloodhounds of Broadway’ ensemble », a déclaré la star de « Dirty Dancing » magazine people vendredi à propos de leur film de 1989.

‘DIRTY DANCING’ STAR JENNIFER GRAY DIT QU’ELLE EST DEVENUE ‘INVISIBLE’ APRÈS UN DEUXIÈME TRAVAIL DE NEZ: ‘JE N’ÉTAIS PLUS MOI’

Il n’a pas fallu longtemps à Madonna pour faire une révélation surprenante à Grey.

« Elle m’a dit qu’elle avait écrit ‘Express Yourself’ à propos de ma rupture avec Matthew », se souvient la femme de 62 ans. « Elle l’a joué pour moi dans sa voiture… Je suis monté dans sa Mercedes où elle avait un très bon système audio et elle m’a dit : « Écoute cette chanson que je viens de faire. C’est à propos de toi. » »

Selon Grey, tout avait du sens lorsqu’elle a lu les paroles de la chanson. Elle a noté comment le nom de son personnage de « Dirty Dancing » avait peut-être été crié.

Les paroles disaient : « Tu mérites le meilleur de la vie/Alors si le moment n’est pas venu, alors passe à autre chose/Le deuxième meilleur n’est jamais assez/Tu feras beaucoup mieux, bébé, tout seul. »

Et Gray a quitté Broderick. Après leur rupture, elle est sortie avec Johnny Depp.

« Il y avait un peu de chaleur », avait précédemment déclaré Gray au point de vente à propos de sa romance avec la star de « Pirates des Caraïbes ». « C’était un feu de joie du f—king. C’était littéralement comme, ‘Est-ce que tu te moques de moi? Est-ce que tu me baises?’ Je n’ai jamais vu un mec comme ça. Et énergétiquement, ce que c’était que d’être avec lui, c’était comme, ‘Oh, je suis totalement, totalement compensé pour la merde que je viens de traverser.' »

Mais en repensant à ses relations passées aujourd’hui, Gray a déclaré qu’il n’y avait pas de rancune. Elle parle de sa vie et de sa carrière dans un mémoire à venir « Out of the Corner », qui sortira en librairie le 3 mai.

« J’ai appris tellement de choses sur moi grâce à ma relation avec Matthew », a-t-elle expliqué. « Tout d’abord, nous étions très jeunes. Nous étions dans la mi-vingtaine quand nous nous sommes réunis. Et d’où je suis assis maintenant, c’est assez jeune. Et nous étions, je ne sais pas, je ne peux parler que pour moi. J’étais vraiment amoureuse de lui. Et j’étais avec un gars qui venait, dont la star venait, c’était, il était à un moment si élevé de sa carrière parce qu’il avait fait ‘War Games’ avant que je le rencontre et il ‘ avait remporté le Tony et ‘Brighton Beach Memoirs’ et il avait fait ‘Torch Song Trilogy.’ «

« Et il était juste ce génie, intelligent, drôle, mignon », a poursuivi Gray. « Je ne sais pas. Il y avait juste quelque chose de tellement juif à New York chez lui que j’avais juste l’impression que… Quand vous en lisiez un peu plus sur ma famille, [it] senti comme à la maison et tout ce que cela implique, et si vous continuez à lire, vous en découvrirez un peu plus. Ce que je ressens pour lui, c’est l’amour. »