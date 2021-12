Jennifer Grancio, PDG de Engine No.1, sur la nouvelle approche de l’entreprise après avoir remporté la bataille contre Exxon

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la nouvelle newsletter Delivering Alpha.)

Engine No. 1 a été fondé il y a un an ce mois-ci et, depuis lors, a fait sensation dans le monde de l’investissement. Plus particulièrement, la société d’investissement orientée ESG a affronté Exxon Mobil dans une bataille par procuration et a gagné. Il a également lancé un ETF et publié un livre blanc, largement favorable à General Motors.

La PDG de Engine No. 1 Jennifer Grancio s’est entretenue avec Delivering Alpha pour discuter de sa stratégie et de ce qui va suivre pour l’entreprise.

(Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.)

Leslie Picker : Vous travaillez dans de nombreux domaines : l’activisme, les ETF, la recherche constructive, peut-être plus que nous ne connaissons même pas encore. Quelle est selon vous la meilleure façon d’atteindre les moyens à la fin ESG ?

Jennifer Grancio : Nous avons fondé Engine No. 1 sur la simple idée que vous devez comprendre les données pertinentes E, S et G, puis vous vous en servez simplement pour réfléchir à la valeur actuelle des entreprises ? Sont-ils mal évalués ? Et comment générer de la valeur économique au fil du temps ? Et ces données sont essentielles à la valeur à long terme. Alors on commence par là. Et puis dans tout ce que nous faisons, nous nous engageons également très profondément avec les entreprises. Notre point de vue est donc que si vous vous souciez de l’ESG, vous voulez vous engager avec les entreprises pour les mettre sur la bonne voie. Et si vous ne faites qu’investir et que vous cherchez à créer de la richesse et à obtenir de solides performances au cours de ces cycles de transformation, vous vous souciez des données ESG et vous devez également vraiment vous engager avec les entreprises. Vous devez les conserver et nous ne croyons pas au désinvestissement. Peut-être que nous pourrons en parler plus tard. Vous devez tenir les entreprises et vous engager avec elles afin de les aider tout au long du cycle de transformation.

Cueilleur: Je veux me concentrer sur ce mot engagement, car Exxon, c’était plus un engagement critique. Vous avez regardé une entreprise, vous avez eu l’impression qu’elle faisait des choses potentiellement mauvaises en ce qui concerne l’ESG et le développement durable, en particulier. Avec GM, vous vous engagez mais de manière plus complémentaire. Ces deux stratégies vous semblent-elles efficaces ? Y en a-t-il un sur lequel vous êtes plus concentré que l’autre ?

Grancio : En fait, nous pensons qu’il existe de nombreuses façons différentes de s’engager avec une entreprise. Et donc tout ce que nous faisons est basé sur un cadre de valeur totale, qui est cette idée de quand vous regardez les activités d’une entreprise et vous regardez leurs impacts matériels, comment cela est-il lié à la valeur de l’entreprise au fil du temps. Et donc quand nous avons regardé Exxon, nous avons vu, vous savez, un problème. C’est une valeur aberrante. Ainsi, d’un point de vue E et S et G, l’entreprise faisait des choix qui entraînaient des résultats négatifs de valeur à long terme pour les actionnaires. Et c’est donc un cas où l’entreprise ne le voit peut-être pas de cette façon et en tant qu’investisseur, vous devez vraiment vous engager à réfléchir à la manière de faire les choses différemment.

Dans le cas de GM, l’entreprise comprend en fait qu’elle a un bon PDG, qu’elle a une excellente approche de gouvernance pour gérer son entreprise, qu’elle comprend le E et le S, et qu’elle l’utilise pour générer de la valeur pour les actionnaires. Ce sont donc deux exemples très différents. Ainsi, dans un cas comme celui d’Exxon, où il s’agit d’une valeur aberrante, vous pouvez, en tant qu’investisseurs – et nous pensons que nous avons pu faire valoir cet argument – faire d’un argument économique le genre de pointe de lance dans cette conversation, et un beaucoup de gens sont venus avec nous et nous ont suivis que nous avons adopté une approche militante. Dans presque tout ce que nous faisons, nous pensons que ce sera beaucoup plus une approche constructive, comme ce que nous faisons avec General Motors.

Cueilleur: Après la campagne Exxon, de nombreux PDG d’entreprises américaines étudiaient leurs compétences ESG, craignant d’être vulnérables à la prochaine situation. Pensez-vous que vous pouvez utiliser ce halo et faire quelque chose de similaire à l’avenir sur le front de l’activisme, parce que vous avez eu tellement de succès avec Exxon, que maintenant vous avez le vent en poupe pour faire une prochaine campagne ?

Grancio : Eh bien, la façon dont nous y pensons pour l’instant est que nous avons des informations, nous avons une façon de penser au monde où nous pouvons réellement aider les PDG. Et ce que nous avons trouvé à l’arrière du réseau avec Exxon, c’est que les PDG veulent cette aide. Tant de PDG, ils ont des rapports ESG, ils ont des études et beaucoup d’entre eux, franchement, aimeraient quelqu’un à qui parler, pour les aider à réfléchir à quels sont les éléments clés de l’ESG auxquels ils devraient penser ? Et nous pensons que c’est vraiment la magie, qui consiste à faire le calcul et à déterminer lesquels de ces domaines d’impact sont les plus critiques pour une entreprise, puis comment s’engagent-ils afin qu’ils génèrent réellement de la valeur pour les actionnaires au fil du temps. Et nous avons eu d’excellentes conversations avec de nombreux PDG où nous n’allons pas devenir des activistes menaçants, nous arrivons à être profondément constructifs sur la façon dont ils dirigent leurs entreprises et gagnent de l’argent pour les investisseurs au fil du temps.

Cueilleur: Récemment, votre responsable de l’activisme a quitté le cabinet. Et si je lis entre les feuilles de thé, il semble que les batailles par procuration ne seront pas la norme pour le moteur n° 1. Est-ce que je comprends bien ?

Grancio : Nous pensons qu’une grande partie de l’opportunité est très constructive. L’opportunité pour les PDG de comprendre comment ils intègrent E, S et G dans leur entreprise, en gros la gestion de leur entreprise. Ils veulent le faire, nous pensons que c’est une énorme opportunité pour les investisseurs. Alors c’est vrai, nous pouvons parfois avoir besoin de faire une campagne par procuration ou une campagne militante, mais la plupart du temps, nous allons être constructifs.

Cueilleur: Il n’est donc pas juste de vous appeler un investisseur activiste…

Grancio : Il est juste de nous appeler un investisseur qui essaie de générer des performances pour tous ceux avec qui nous travaillons.

Cueilleur: Il existe des rapports selon lesquels vous avez rencontré Chevron et d’autres dirigeants de l’industrie pétrolière et gazière. Quelque chose s’est-il matérialisé à partir de ces conversations que vous aimeriez partager ?

Grancio : Nous avons parlé à beaucoup de gens et notre point de vue sur l’ensemble de ce secteur est donc que les entreprises s’efforcent de comprendre, alors que nous traversons une transition énergétique, comment elles gèrent leur entreprise pour des rendements optimaux dans le temps. Nous ne commentons donc pas exactement ce que nous avons fait avec qui, mais nous avons un certain nombre de conversations constructives. Et encore une fois, nous pensons que c’est une grande opportunité pour les sociétés énergétiques et une grande opportunité pour les investisseurs de bien faire les choses.

Cueilleur: Que pensez-vous des objectifs récemment annoncés par Exxon de réduire l’intensité des gaz à effet de serre à l’échelle de l’entreprise jusqu’à 30 % d’ici 2030 ? Vont-ils assez loin ?

Grancio : Nous sommes heureux qu’Exxon commence à faire des progrès sur ces questions depuis que nous avons lancé la campagne il y a un an. Mais notre point de vue est toujours qu’il s’agit d’une entreprise qui a du travail à faire sur la gouvernance, et un travail à faire pour partager avec le marché un plan stratégique sur la façon dont son entreprise se transforme. Nous aimerions donc en voir plus et nous sommes heureux d’avoir pu mener une campagne qui met les bonnes capacités dans la salle de réunion, il y a donc une opportunité d’avoir cette conversation maintenant.

Cueilleur: S’ils n’arrivent pas là où vous en avez besoin, seriez-vous prêt à lancer une autre bataille par procuration chez Exxon ?

Grancio : Eh bien, nous allons les surveiller.

Cueilleur: Vous avez adopté une approche différente, comme vous l’avez mentionné avec GM. Il s’agissait d’un livre blanc en grande partie élogieux du constructeur automobile, affirmant qu’il était un leader parmi les opérateurs historiques pour effectuer la transition vers les véhicules électriques. Est-ce quelque chose que nous allons voir davantage ? Et sera-t-il toujours lié à la durabilité ? Ou y aura-t-il d’autres recherches sur peut-être la partie sociale de l’ESG ou la partie gouvernance de l’ESG ?

Grancio : Notre point de vue à ce sujet est que toutes ces choses comptent. Alors la gouvernance : quelle est la qualité de votre conseil d’administration ? Votre conseil d’administration a-t-il les bonnes capacités? Les membres du conseil d’administration sont-ils des personnes qui ont fait leurs preuves dans la gestion d’entreprises antérieures ? La gouvernance compte. Et puis d’un point de vue climatique, c’est juste un peu sous notre nez parce que les entreprises ont déjà divulgué beaucoup d’informations. Il est donc très facile d’avoir une conversation basée sur les mathématiques et l’économie sur le lien entre l’environnement et la valeur à long terme. Ensuite, du côté social aussi, et les données sont du côté social.

Nous utilisons les données disponibles aujourd’hui et il existe des causalités et des relations claires entre la façon dont une entreprise élève les gens à travers des perspectives de leadership et la façon dont une entreprise pense à son impact sur la communauté, comment une entreprise pense à la qualité des salaires de sa main-d’œuvre. Donc, absolument, ce sont tous des domaines qui sont dans notre ligne de mire.

Cueilleur: Si vous deviez parler de manière générale aux PDG, lesquels de ces facteurs « S » diriez-vous : « Mettez de l’ordre dès maintenant, ou, vous savez, vous recevrez peut-être un appel de notre part bientôt ».

Grancio : Oui, je pense que je pense que c’est un peu différent pour chaque entreprise, en fonction de son activité et de l’endroit où elle a le plus d’impact. Donc, si vous êtes une entreprise de services professionnels, vous savez, comment faites-vous gravir les échelons de la direction ? Si vous êtes une entreprise qui emploie des personnes à des salaires inférieurs en moyenne, employez-vous des personnes d’une manière où elles ont plus qu’un salaire décent, et vous embauchez proportionnellement aux communautés que vous desservez ? C’est donc un peu différent pour différentes entreprises. Mais notre guide serait [to] penser à la matérialité. Pensez à gérer une entreprise de la bonne manière pour qu’elle soit durable, et vous servez les clients, et vous battez en quelque sorte vos concurrents au fil du temps. Donc, pensez à cette valeur économique à long terme et cela permettra, selon nous, aux entreprises de faire beaucoup plus facilement ce qu’il faut.