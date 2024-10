Jennifer Garner tient la main de son petit ami John Miller lors d’une promenade décontractée

Jennifer Garner et son petit ami, John Miller, sont tous adorés.

Le couple a été photographié main dans la main alors qu’il se promenait vendredi dans le quartier de Brentwood Park à Los Angeles.

L’actrice d’Elektra est apparue de bonne humeur tout en tenant son copain contre elle alors qu’ils traversaient la rue après le coucher du soleil.

Jennifer Garner et John Miller ont été aperçus vendredi lors d’une promenade romantique à Los Angeles. Juliano/X17online.com

Le couple a été photographié se tenant la main alors qu’il traversait la rue. Juliano/X17online.com

Garner a porté un pull à col rond rose et une jupe à motifs pour la sortie du soir. Juliano/X17online.com

Garner, 52 ans, a failli correspondre à Miller, 46 ans, alors qu’elle portait un pull à col rond rose, tandis que l’homme d’affaires optait pour un sweat à capuche rouge.

La mère de trois enfants a complété son ensemble avec une jupe à motifs et des baskets.

Garner portait également des lunettes noires, un maquillage minimal et tirait ses cheveux en chignon.

Pendant ce temps, Miller était également habillé de jeans et de chaussures marron.

Miller a opté pour un sweat à capuche rouge et un jean. Juliano/X17online.com

Garner et Miller sont apparus de bonne humeur alors qu’ils se trouvaient dans le quartier de Brentwood Park à Los Angeles. Juliano/X17online.com

En août, Garner et Miller étaient tout sourire lorsqu’ils ont été aperçus lors d’un rendez-vous amoureux à Malibu, en Californie.

Le dîner du couple faisait suite à un rapport affirmant que le divorce de Ben Affleck avec Jennifer Lopez avait été « dur » pour Miller en raison de la relation de Garner avec son ex-mari.

« John n’aime pas partager Jen, et il y a un fossé entre elle et Ben », a déclaré une source au Daily Mail à l’époque.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

Les deux se fréquentent depuis 2018. ZapatA/MÉGA

Garner était auparavant marié à Ben Affleck, qui est actuellement en train de divorcer de Jennifer Lopez. Images du GC

Bien que Miller aurait «compris» que Garner et Affleck sont «une famille», leur relation étroite «le touche comme n’importe qui».

L’ancienne de « Alias » a été photographiée en visite à Affleck, 52 ans, pour son anniversaire en août – quelques jours avant que Lopez, 55 ans, ne demande à mettre fin à son mariage avec la star de « Gone Girl ».

Garner partage trois enfants avec l’acteur de « Good Will Hunting ». Les ex-époux ont finalisé leur divorce en 2018.

Garner partage trois enfants avec son ex-mari : Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans. Images du GC

Lopez a mis fin à son mariage avec Affleck en août après s’être marié en juillet 2022. FilmMagie

Affleck a épousé Lopez en juillet 2022 après s’être réconcilié avec la chanteuse près de 20 ans après avoir annulé leurs premiers fiançailles.

L’interprète de « Love Don’t Cost a Thing » a mis fin à leur mariage à l’occasion du deuxième anniversaire de leur somptueux mariage en Géorgie.

Lopez et Affleck ne partagent aucun enfant, mais leur famille recomposée comprenait ses jumeaux de 16 ans, Max et Emme, et ses trois enfants avec Garner, Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans.