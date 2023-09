Jennifer Garner surprend papa avec un cadeau datant de 1948 avant son anniversaire

Jennifer Garner a surpris son père avec un cadeau d’anniversaire nostalgique lors d’un récent voyage à Charleston, en Virginie occidentale.

L’actrice de « Last Thing He Told Me », 51 ans, a raconté lundi son voyage de 36 heures dans sa ville natale, affirmant qu’elle avait offert à son père, William John Garner, un tour en Studebaker.

« La surprise d’anniversaire de papa : une balade dans la voiture de son enfance – championne Studebaker 1948 – avec le gentil et généreux David King », a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle a également posté une photo d’eux deux souriant à côté de la voiture classique.

L’actrice de « Peppermint » a raconté le reste de son court voyage, notamment en voyant son neveu à son match de football, en passant du temps avec sa mère et sa sœur, en retrouvant son ancien professeur de ballet et en déclenchant le détecteur de fumée pendant qu’elle cuisinait à la maison.

Elle a également participé à un concours de multipacks de sa marque d’aliments pour bébés « Once Upon a Farm ».

Les fans ont félicité Garner pour son message centré sur la famille dans les commentaires, avec une personne écrivant : « J’adore la façon dont tu es si terre-à-terre. »

« Comme si nous ne pouvions pas aimer Jen Garner plus qu’avant », a ajouté un autre.

Le père de Garner, qui aura 85 ans le 21 septembre, a joué avec elle dans une publicité pour la carte Capital One Venture, lui demandant : « Puis-je le dire ? » avant de donner le slogan de l’entreprise : « Qu’y a-t-il dans votre portefeuille ?

« Bon travail, papa! » elle a ri dans la publicité. Garner a déclaré dans la publicité que son père avait déjà appelé l’entreprise pour demander la carte « Jennifer Garner » parce qu’elle était porte-parole. L’actrice de « 13 Going on 30 » a qualifié cela de « c’est vraiment une chose de papa à faire ».