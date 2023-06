Jennifer Garner sur la coparentalité avec Ben Affleck : Interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Jennifer Garnier est heureusement coparentalité avec son ex, Ben Afflecka-t-elle confirmé en discutant avec Sheryl Lee Ralph pour Variétéde la série « Actors on Actors » qui est sortie le lundi 12 juin. « Nous avons tous les deux traversé le divorce. Vous avez fait quelque chose que j’ai fait aussi – maintenir une relation saine avec mon ex pour la santé et le bien-être de mes enfants », a expliqué Sheryl, 66 ans, avec confiance à Jennifer, 51 ans. « Avec les projecteurs sur nous tout le temps, parfois cela peut être difficile. Bien qu’elle n’ait pas donné de détails sur sa relation avec Ben, la 13 En cours 30 star était d’accord avec un « Mm-hmm. Mm-hmm.

Sheryl s’est également félicitée, ainsi que Jennifer, d’avoir vécu une vie équilibrée à la maison malgré leur renommée. « Nous avons tellement de choses en commun. Avec toute la célébrité et tout ça, j’ai l’impression d’avoir une vie très normale, et je pense que vous avez ce genre d’ambiance similaire. Et nous aimons notre enfant », a-t-elle déclaré. « Et tout le désordre de la parentalité », a répondu sans ambages Jennifer. « C’est un cadeau. »

Jennifer et Ben, 50 ans, se sont mariés entre 2005 et 2018. Ils partagent trois enfants ensemble : Violet17 ans, Séraphine14, et Samuel11. Jennifer sort actuellement avec un homme d’affaires Jean Millertandis que Ben s’est marié Jennifer Lopez en 2022 – environ 20 ans après leur engagement initial. Ben est maintenant le beau-père des deux enfants de J.Lo qu’elle partage avec son ex, Marc Anthony: Max et Emme, jumeaux de 15 ans.

Quelques jours seulement avant que Jennifer ne donne aux fans un aperçu de sa vie de coparentalité avec le Eaux profondes star, une source a divulgué un peu plus sur leur relation, affirmant que le couple est « en bonne santé en termes de coparentalité ». Le Divertissement ce soir initié a ajouté: « Ils ont une communication ouverte et tous les deux travaillent pour faire de cette transition la meilleure possible. »

La nouvelle transition mentionnée par la source est le mariage entre Ben et le hitmaker « On the Floor ». L’initié a également noté que Jen et J.Lo « sont très cordiaux et qu’ils ont une relation très saine et fonctionnelle ». Ils ont ajouté que les cinq enfants s’entendent également et « apprennent et grandissent ensemble en tant que nouvelle famille élargie ».

Bien que le Amour, Simon L’actrice n’a peut-être pas beaucoup de mots à dire publiquement sur sa vie avec les enfants de J.Lo, elle a certainement montré à maintes reprises qu’elle embrassait la transition, tout comme ses enfants. En mai, Jennifer a été aperçue en train de passer du temps de qualité avec son enfant du milieu, Seraphina, et l’enfant de J. Lo, Emme, à Disneyland. Juste avant leur journée bien remplie, J.Lo a été vu en train de déposer Emme au domicile de l’actrice à Los Angeles. Jens et Ben ont également été aperçus ensemble plus tôt cette année lors d’un événement musical pour Seraphina.

Pendant ce temps, la chanteuse nominée aux Grammy Awards a déjà fait l’éloge de sa relation avec Ben et Jennifer. « [She’s] un co-parent incroyable, et ils travaillent très bien ensemble. La transition est un processus qui doit être géré avec beaucoup de soin », a-t-elle déclaré. Vogue en décembre 2022. « [The kids] avoir tant de sentiments. Ce sont des ados. Mais ça se passe très bien jusqu’à présent. Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime et se soucie vraiment d’eux, mais qui peut avoir une perspective différente et m’aider à voir les choses que je peux Je ne vois pas avec mes enfants parce que je suis tellement lié émotionnellement.

