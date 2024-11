Jennifer Garner s’habille comme Jenna Rink dans la robe emblématique « 13 Going on 30 » pour Halloween

Vingt ans, séduisant et prospère.

Pour Halloween cette année, Jennifer Garner, 52 ans, a rendu hommage à son personnage du film bien-aimé de 2004 « 13 Going on 30 ».

«Joyeux 20e Halloween, Jenna Rink. 💕 », a écrit Garner dans une publication Instagramrecréant la scène de préparation emblématique de la comédie romantique pour la grande fête du magazine fictif Poise.

Pour Halloween, Jennifer Garner a recréé la scène emblématique de préparation dans « 13 Going on 30 ». @jennifer.garner/Instagram

Elle commence la vidéo en appliquant ses soins de la peau et son maquillage. @jennifer.garner/Instagram

Dans le clip, qui présente « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston – le même que celui de la bande originale du film – en arrière-plan, l’acteur a d’abord soigneusement appliqué du brillant à lèvres et du rétinol.

Enfilant le collier papillon scintillant du film, Garner entre avec de la poudre pour le visage et de l’eye-liner, portant de manière comique ses grosses lunettes tout en tapissant ses paupières.

Ensuite, Garner sort une paire de spandex de son tiroir, leur lançant un regard étrange et confus.

Garner entre ensuite dans sa salle de bain vêtue de la même robe à rayures colorées du film. @jennifer.garner/Instagram

Au lieu des talons à lanières de son personnage, Garner a opté pour des baskets et des chaussettes, faisant probablement allusion à son âge. @jennifer.garner/Instagram

L’acteur retourne ensuite dans sa salle de bain dans la célèbre robe Versace à rayures colorées de son personnage, virevoltant devant le miroir. On ne sait pas s’il s’agit du même look de créateur que celui du film de 2004 ou d’une réplique.

Au lieu des escarpins bleus à lanières qu’elle portait dans la mémorable scène de danse de « Thriller », Garner a associé la mini à des baskets couleur framboise et des chaussettes tube à rayures blanches.

Le changement de tenue fait très probablement allusion à l’âge de Garner.

« S’il vous plaît, dites-moi qu’il y a des Razzles dans votre sac à main. #theyreacandyandagum », a déclaré un utilisateur, faisant référence au bonbon préféré de Jenna dans le film.

Un autre a écrit : « Dès que j’ai vu le collier, j’ai su. ♥️ #jennarink.

Dans le film, Garner a enfilé la célèbre robe pour une soirée de travail. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Elle a enfilé le numéro à côté d’un collier papillon. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Garner a dansé sur la chanson « Thriller » de Michael Jackson dans la scène. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Le film a célébré son 20e anniversaire en avril, avec les acteurs, dont Garner, Mark Ruffalo et Judy Greer, réunis pour cette occasion spéciale.

Le 23 avril, Garner a partagé un clip du trio réuni via un chat vidéo, réfléchissant au film.

«#13GoingOn30. Vingt ans. Nous sommes trois baby-boomers bravant le zoom, parce que nous voulons vous remercier. 👴👵👵 À toutes les personnes qui ont aimé ce film avec nous : Merci. Nous vous voyons, nous vous apprécions et nous vous aimons en retour. Toujours trentenaire, séduisant et prospère ! 💕 », a écrit l’acteur en légende du message.

Cela semble être le bon moment pour revoir « 13 Going On 30 », non ?