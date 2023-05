Jennifer Garner aurait voulu être ministre si elle n’avait pas créé une carrière d’actrice réussie.

En fait, la mère de l’actrice de 51 ans est toujours convaincue que cela arrivera un jour.

« J’aurais vraiment aimé être ministre », a déclaré l’actrice de « 13 Going on 30 » Magazine Allure. « Ma mère pense que je le serai toujours. J’ai grandi dans une si belle église de l’Église Méthodiste Unie, et le ministre était comme le parent de la tanière. »

Elle a poursuivi: « Ce que j’aime dans l’étude de la religion, cela me rappelle l’étude du théâtre – c’est vraiment une éducation en arts libéraux. Il faut comprendre l’histoire, la géographie, la littérature. C’est de l’art, c’est tout. Je ne sais pas n’importe quoi sur l’hindouisme, l’islam, tant d’autres religions, et j’aimerais bien le faire. Cela ressemble à un signe de respect.

Garner va à l’église avec ses trois enfants, Violet Anne, 17 ans, Seraphina Rose, 13 ans et Samuel, 10 ans, qu’elle partage avec son ex Ben Affleck. La fille aînée de l’ancien couple enseigne même à l’école du dimanche.

« Je pense que plus vous vous engagez, plus vous en apprenez sur les différentes façons dont les gens croient et adorent, plus vous pouvez vous asseoir à côté de n’importe qui et être un voisin », a-t-elle déclaré au magazine. « Cela a une telle valeur pour moi. Je ne sais pas si je serai jamais quelqu’un qui écrit un sermon dimanche matin, mais j’aime l’idée. J’aime l’idée de retourner à l’école de théologie. »

Garner est devenu célèbre en 2001 après être apparu dans la première saison de « Alias ». Sa renommée s’est poursuivie avec des rôles dans des films tels que « Juno » et « Daredevil ».

Malgré son succès, Garner n’a pas toujours aimé être sous les projecteurs. Elle a parlé franchement des paparazzis qui la suivaient après la naissance de son premier enfant, Violet.

« Il y a eu deux décennies où il était vraiment difficile de tenir une conversation. Pas dans le sens du malheur, pauvre célébrité. J’étais sous surveillance tous les jours », a expliqué Garner. « Le jour après que j’ai eu un bébé, les paparazzis regardaient à nouveau. Ils vous précipitent dans votre vie parce qu’ils essaient juste de passer à l’étape suivante de quelque chose qu’ils peuvent vendre. »

Garner a également révélé qu’elle ne lit pas souvent sur elle-même dans les médias.

« J’ai appris il y a quelque temps que je suis beaucoup trop sensible à ce qui est écrit sur moi, ma famille », a-t-elle déclaré au point de vente. « Les seules choses que j’ai sur mon téléphone sont le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal. Je ne peux même pas avoir CNN. »

Malgré la constante « baby watch » des paparazzis, Garner a accueilli deux autres enfants avec Affleck avant que le couple ne se sépare en 2018. Le couple a largement gardé leurs enfants à l’écart des projecteurs.

Garner admet qu’elle était un « cauchemar » en tant que mère pour la première fois.

« Vos enfants comprendront vraiment qui ils sont et ce qu’ils sont quand ils seront plus grands, et très probablement ils deviendront adorables. J’ai beaucoup confiance en mes enfants », a-t-elle expliqué. « Je n’aime pas tous les comportements tout le temps, toujours. C’est noueux de grandir. Nous n’avions pas les yeux sur nous que nos enfants ont. J’étais une mère pour la première fois. Ma fille aînée n’avait pas de Elle ne pouvait pas avoir une pensée libre – j’étais partout sur elle. J’étais un cauchemar pour tout le monde autour de moi.

L’actrice s’est efforcée d’éloigner ses enfants des réseaux sociaux pendant leur adolescence.

« J’ai juste dit à mes enfants : ‘Dites-moi, montrez-moi les articles qui prouvent que les réseaux sociaux sont bons pour les adolescents, puis nous aurons la conversation », avait précédemment déclaré Garner lors d’une interview sur « Today ».

« Mais trouvez des preuves scientifiques qui correspondent à ce que j’ai qui dit que ce n’est pas bon pour les adolescents, puis nous discuterons. »

