Jennifer Garner révèle qu’elle a “essentiellement eu un mariage pour moi” pour son 50e anniversaire

Jennifer Garner a eu 50 ans au printemps et a célébré d’une manière non traditionnelle : s’offrir un mariage.

“En gros, j’avais un mariage pour moi”, a-t-elle révélé dans une nouvelle interview pour Town & Country.

“J’étais tellement choquée de le faire”, a-t-elle déclaré à propos de la célébration.

Son anniversaire, qui tombait le dimanche de Pâques, devait à l’origine être une réunion avec ses sœurs et ses parents. Un cadeau d’anniversaire précoce est venu sous la forme d’une sérénade Donny Osmond, qui a surpris l’actrice chez elle.

Ce qui devait être une réunion de famille s’est transformé en une grande fête où elle dit : “J’ai mis tout le monde au travail”.

Travaillant aux côtés de l’association caritative Blessings in a Backpack, la mère de trois enfants a demandé à ses invités de remplir 5 000 sacs à dos pouvant contenir suffisamment de nourriture pour une famille de quatre personnes.

La fête a été impliquée par ses invités dansant sur “Rocky Top” des Osborne Brothers.

La célébration de l’anniversaire de Garner a eu lieu quelques semaines après que son ex-mari, Ben Affleck, a posé la question à son ex-fiancée devenue épouse, Jennifer Lopez.

Au cours de l’interview, la star de “13 Going on 30” n’a pas abordé les noces de Lopez et Affleck, mais elle a abordé un autre sujet qui lui est constamment attaché dans les médias : sa gentillesse.

Parlant franchement de la réputation qui la précède, Garner déclare : “Je n’ai aucune raison de ne pas être gentille. Ma vie est belle.”

Cela étant dit, cependant, Garner a éclairé les lecteurs sur sa profondeur en tant que personne.

“Je ne suis pas toujours juste gentil. Je peux aussi être salé, et je peux être taciturne, ou je peux être vraiment sérieux sur ce que je veux faire. Ce n’est pas que je me sens sous-estimé de cette façon – je ‘ Je n’ai pas peur de me défendre et de dire : ‘Juste pour que tu saches, ça ne va pas voler avec moi.’ Quand cela arrivera, je ne veux pas que tu sois choqué que je sois une vraie personne.”