Jennifer Garner rend hommage à Jenna Rink de « 13 Going On 30 » pour Halloween

Jennifer Garner a joué le rôle de Jenna Rink, plus âgée, dans « 13 Going on 30 »

Jennifer Garner a trente ans, elle est séduisante et elle s’épanouit pour Halloween cette année.

L’actrice de 52 ans est revenue sur l’un de ses rôles au cinéma les plus emblématiques, Jenna Rink de 13 En cours 30avec sa robe emblématique de la comédie romantique à succès de 2004.

Dans une vidéo ludique partagée sur ses réseaux sociaux le soir de la Toussaint, Garner a recréé une scène mémorable du film.

« Joyeux 20e Halloween, Jenna Rink », a écrit Garner, en synchronisation labiale avec celle de Whitney Houston. Je veux danser avec quelqu’un tout en se maquillant, tout comme son personnage l’a fait pour la grande fête du magazine Poise dans le film.

Complété par le collier papillon scintillant de Jenna, Garner a ajouté une touche humoristique en enfilant des baskets couleur framboise et des chaussettes tube rayées au lieu des talons bleus classiques du personnage. Elle s’arrêta même pour lancer à son spandex un regard amusant et perplexe.

Depuis sa sortie, 13 En cours 30 est resté un favori des fans, suite au souhait de l’adolescente maladroite Jenna Rink d’avoir « 30 ans, séduisante et épanouie » et à la vie d’adulte éclair à laquelle elle se réveille comme par magie. L’hommage de Garner à Halloween ramène la nostalgie aux fans, dont beaucoup célèbrent le 20e anniversaire du film.

Le message s’ajoute au récent article de Garner 13 En cours 30 retrouvailles avec les co-stars Mark Ruffalo et Judy Greer, qui l’ont rejoint dans une vidéo Instagram légère en avril intitulée « 13 Going on Boomer ».