Jennifer Garner rejoint Matt Damon dans la « brigade de la miséricorde » de Ben Affleck : source

Jennifer Garner sympathise apparemment avec Ben Affleck en ces temps difficiles.

Selon un nouveau rapport de En contact chaque semainele Bonne Will Hunting Un ancien élève s’est mis à rude épreuve mentalement après que sa deuxième femme, Jennifer Garner, a demandé le divorce.

Même s’il parvient à paraître calme à l’intérieur, l’acteur aurait du mal à faire face à la situation, selon le rapport du média.

Néanmoins, sa famille et ses amis, dont Jennifer Garner, ont pris soin de lui et ont formé une « équipe de pitié » pour Ben. C’est pour cette raison que Jennifer lui rend visite de temps en temps.

Une confidente a récemment partagé : « C’est la principale raison pour laquelle vous voyez Jen y aller presque tous les jours pour s’assurer qu’il va bien. »

Ils ont même révélé : « Sa mère, son frère et ses amis proches, comme Matt Damon, l’aident également », après quoi ils ont démissionné du chat.

L’information a été publiée après que Ben et Jennifer Lopez se soient retrouvés à l’hôtel Beverly Hills samedi dernier. Le duo s’est apparemment croisé pour le bien de leurs enfants, Samuel, 12 ans, et Seraphina, 15 ans, et des jumeaux de Jennifer, Max et Emme, 16 ans.