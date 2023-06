Jennifer Garner et Sheryl Lee Ralph ont partagé un lien profond lors de leur interview Variety « Actors on Actors ».

Dans la vidéo, publiée sur YouTube, Ralph note que les actrices « ont tellement de choses en commun ».

« Avec toute la célébrité et tout ça, j’ai l’impression d’avoir une vie très normale, et je pense que vous avez ce genre d’ambiance similaire. Et nous aimons nos enfants », a déclaré la star de « Abbot Elementary ».

« Ouais bien sûr et tout ce qui va avec », a répondu Garner.

Garner a également dit plus tard, « tout le désordre de la parentalité. C’est un cadeau. »

VIOLET AFFLECK À AVA PHILLIPPE : LES ENFANTS DES STARS HOLLYWOODIENNES TOUS GRANDIS

L’homme de 51 ans a été marié à Ben Affleck de 2005 à 2018, et le couple a trois enfants : Violet, 17 ans, Seraphina, 14 ans et Samuel, 11 ans.

Ralph a été marié à son ex-mari Eric Maurice de 1990 à 2001 et partage deux enfants avec lui, Etienne Maurice, 31 ans, et Ivy-Victoria, 28 ans.

La gagnante d’un Emmy a également félicité Garner et elle-même pour le travail qu’ils ont accompli pour entretenir des relations positives avec leurs ex respectifs.

« Nous avons tous les deux vécu le divorce », a déclaré Ralph. « Vous avez fait quelque chose que j’ai fait aussi, et c’était de maintenir une relation aussi saine avec mon ex pour la santé et le bien-être de mes enfants. »

Elle a poursuivi: « Et avec les projecteurs sur nous tout le temps, parfois cela peut être difficile. »

« Mais quand je regarde mes enfants, quand je vous vois, vous et vos enfants, je me suis dit : « Chérie, on a fait ça », a dit Ralph, ce à quoi la star d’Alias ​​Garner a répondu : « On le fait ! » Les deux stars se sont également donné un coup de poing pour commémorer le moment.

BEN AFFLECK S’ADRESSE EN DIT QU’IL S’EST SENTI «PIÉGÉ» DANS LE MARIAGE AVEC JENNIFER GARNER: «CE N’EST PAS VRAI»

Garner et Affleck ont ​​travaillé pour garder leurs enfants hors des projecteurs et hors des réseaux sociaux.

Dans une récente interview avec Séduire, la star de « Juno » a admis qu’elle était une mère « cauchemar » pour la première fois.

« Vos enfants découvriront vraiment qui ils sont et ce qu’ils sont quand ils seront plus grands, et très probablement ils deviendront adorables. J’ai beaucoup confiance en mes enfants », a-t-elle expliqué. « Je n’aime pas tous les comportements tout le temps, toujours. C’est noueux de grandir. Nous n’avions pas les yeux sur nous que nos enfants ont. J’étais une mère pour la première fois. Ma fille aînée n’avait pas de Elle ne pouvait pas avoir une pensée libre – j’étais partout sur elle. J’étais un cauchemar pour tout le monde autour de moi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a également partagé qu’après la naissance de son premier enfant, Violet, la traque incessante des paparazzi a eu un impact sur sa vie.

« Il y a eu deux décennies où il était vraiment difficile de tenir une conversation. Pas dans le sens du malheur, pauvre célébrité. J’étais sous surveillance tous les jours », a déclaré Garner. « Le jour après que j’ai eu un bébé, les paparazzis regardaient à nouveau. Ils vous précipitent dans votre vie parce qu’ils essaient juste de passer à l’étape suivante de quelque chose qu’ils peuvent vendre. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Garner a noté qu’elle ne lit pas non plus sur elle-même dans les médias.

« J’ai appris il y a quelque temps que je suis beaucoup trop sensible à ce qui est écrit sur moi, ma famille », a-t-elle déclaré au point de vente. « Les seules choses que j’ai sur mon téléphone sont le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal. Je ne peux même pas avoir CNN. »