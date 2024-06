Jennifer Garner réagit alors que sa fille Violet fait allusion à ses projets universitaires

Paru initialement sur E! En ligne

On dirait qu’il y a un jeune de 18 ans qui va à l’université à Jennifer Garnerla maison de.

Après tout, le 13 En cours 30 étoile et Ben Affleckla fille de Violet récemment diplômé des études secondaires. Et sur une photo partagée sur l’Instagram public de son école, Violet a été vue portant un pull bleu marine avec « Yale » écrit en blanc alors qu’elle posait à côté de ses camarades de classe, qui portaient également des pulls de ce qui semblait être leurs futures universités.

En réponse, Jennifer a commenté sous la publication avec trois émojis en forme de cœur.

Jennifer, qui partage également des enfants Séraphina15, et Samuel, 12 ans, avec Ben – a parlé ouvertement de ses émotions en tant que mère témoin des premiers pas de sa fille dans l’âge adulte. En fait, elle a fondu en larmes lors de la rentrée de Violet plus tôt ce mois-ci.

« Dites-moi que vous avez un diplôme sans me dire que vous avez un diplôme », dit-elle. a écrit sur Instagram Le 20 mai, à côté d’une vidéo d’elle en larmes alors qu’elle applaudissait pour les diplômés. « Bénis nos cœurs. »

Dans le même message, la femme de 52 ans a été vue en train d’essuyer ses larmes alors qu’elle se tenait sur un campus en plein air, ce qui a incité certaines de ses amies mères à se plaindre du temps qui passe vite.

« Oh chérie… je sais, » Reese Witherspoon-qui partage sa fille Ava Philippe24 ans, et fils Diacre Philippe20 ans, avec ex Ryan Philippe— commenté. « Tu as fait un excellent travail, maman ! Je serai là pour ton soutien et beaucoup de câlins. »

Ajoutée Gwyneth Paltrow-qui est la mère des enfants Pomme Martin20, et Moïse Martin18 ans, avec un ex Chris Martin— « Je suis tellement avec toi. »

Mais Jennifer sait que Violet est bien préparée pour la vie après le lycée. Comme elle l’a partagé en novembre, sa fille est très indépendante.

« Elle est autonome », a déclaré le Alias ancien a expliqué à Vivez avec Kelly et Marknotant à quel point Violet était « totalement responsable » de sa propre préparation universitaire. Elle a ajouté : « Je suis fière d’elle quoi qu’il arrive. »

Quels autres enfants célèbres obtiendront leur diplôme cette année ? continuez à lire pour voir plus de photos de la promotion 2024.

Ella Stiller

Ella Stiller Ella Stiller » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dAEixkzmf6382n_bfgoxGQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcxMg–/https://media.zenfs.com/en/e__181/e803901ebdc86938add749d1ccf5ebc0″ class= »caas-img »/> Ben Stiller et Christine TaylorLa fille de a obtenu un BFA en théâtre à la Juilliard School de New York. « Je ne pourrais pas être plus heureux d’en avoir fini, ni plus fier d’avoir survécu, ni plus reconnaissant envers ma famille pour le soutien indéfectible qui m’a permis d’y parvenir », a déclaré le jeune homme de 22 ans. a écrit sur Instagram le 25 mai. « J’ai un diplôme pour jouer à faire semblant !!! Ouais !!! »

Massaï Jivago Dorsey II

Massai Jivago Dorsey II Massai Jivago Dorsey II » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/4rk6X2Z7ePfQxv3C9pB0_Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMDA-/https://media.zenfs.com/en/e__181/7c423f515fcd83e3fd74ede04cce53bd » class= »caas-img »/> Nia Long et Massai Z. DorseyLe fils aîné de a obtenu son diplôme de l’Université de New York. « Oh mon bébé », le Prince de Bel-Air frais a écrit l’actrice sur Instagram le 20 mai. « Je suis tellement fière de toi ! Allons-y ! »

Jennifer Gates

Jennifer Gates Jennifer Gates » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/CkZGPCt9jpWziv20aDTDjw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTExOTM-/https://media.zenfs.com/en/e__181/f3080fc23839fa709f1f00fd7055f421″ class= »caas-img »/> Jennifer Gatesla fille aînée de Bill Gates et ex-femme Portes françaises Melindaest diplômé de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. Après sa journée spéciale, la fondatrice de Microsoft a partagé un message touchant pour célébrer sa réussite. « De la pré-maternelle au MD », a écrit Bill dans un communiqué du 15 mai. Publication Instagram. « Je suis si fier de vous appeler officiellement Dr Gates. »

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain Emma Chamberlain » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/prBWxebu643IZTtieqCqqg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMDA-/https://media.zenfs.com/en/e__181/201762d8b99726f044c6c37b4b722edc » class= »caas-img »/> Le 31 mai, la YouTubeuse – qui a quitté le lycée en 2017 pour se concentrer sur sa santé mentale et sa carrière de créatrice de contenu à plein temps – a reçu son diplôme du lycée Notre Dame de Belmont, en Californie.

Ivey Watson

Ivey Watson Ivey Watson » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/lf5t6uWOhbR8xr.acbm7SA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMDA-/https://media.zenfs.com/en/e__181/c65a22f1b22e6608a7229941ad0432db » class= »caas-img »/> Jamie Lynn Spears‘ La plus jeune fille Ivey Watsonqu’elle partage avec son mari Jamie Watson, diplômé de la maternelle. La petite tenait fièrement son diplôme devant sa sœur aînée Maddie Watsonque Jamie Lynn partage avec son ex Casey Aldridge.

Riley Burruss

Riley Burruss Riley Burruss » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/5kPlasmyVL2RfF.gZNK4aA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTExOTk-/https://media.zenfs.com/en/e__181/5a6595ab58f0189dd1bd51a662a29f0c » class= »caas-img »/> Kandi Burruss‘ fille est diplômée de l’Université de New York avec un baccalauréat en musique. « C’est mon bébé qui l’a fait ! » le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun a écrit sur Instagram 15 mai. « Je suis une maman fière ! »

Ponts karmiques

Ponts karma Ponts karma » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/EM3oo6NREiIuTK2i2dao7w–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMDA-/https://media.zenfs.com/en/e__181/1f8ff1b51aea7cbb40ede33b20535de4″ class= »caas-img »/> Ludacris » Sa fille a obtenu un diplôme en réalisation de films documentaires du Spelman College en mai 2024, selon Essence. Le rappeur a dit qu’il était un « #fier papa » sur sa réussite. « Je veux créer des films et du contenu cinématographique qui contribuent à façonner et à changer le paysage social et politique », a déclaré Karma dans une déclaration à la Fondation Ludacris. « Racontez des histoires significatives et qui suscitent la réflexion. J’ai toujours été attiré par le récit en raison de sa capacité à guérir, inspirer, éduquer, créer de l’empathie et, finalement, catalyser un changement positif dans le monde.

Jace Caussin

Jace Caussin Jace Caussin » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/hJxYqTaeLThVmlSlghpWag–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTk2MA–/https://media.zenfs.com/en/e__181/7b3b68030ea49997efadd07f06d67c05″ class= »caas-img »/> Jana Kramerle fils de Jace, qu’elle partage avec son ex Mike Caussin– a dit au revoir à Pre-K et a célébré cette étape importante lors d’un mini bal de fin d’études.

