Jennifer Garner porte une barboteuse en jean vert pour faire des courses à Los Angeles : photo – Hollywood Life

Jennifer Garnier, 50 ans, est sortie à Los Angeles vêtue d’une tenue super chic le 28 juillet. La mère de trois enfants a fait des courses dans les Pacific Palisades en portant une barboteuse en jean vert et une paire de baskets violettes. Jennifer a essayé de rester incognito en portant une casquette de baseball bleue et une paire de lunettes de soleil noires foncées. Elle laissa tomber ses magnifiques cheveux bruns pour atteindre ses épaules.

Pendant que Jennifer menait sa vie à Los Angeles, son ex-mari Ben Affleck49 ans, et sa nouvelle épouse Jennifer Lopez, 53 ans, profite de sa lune de miel à Paris. Les trois enfants de Ben et Jen Garner, Violet16, Séraphine13 et Samuel10 ans, ont été vus à Paris, tout comme les jumeaux de 14 ans de J.Lo Max et Emme. La famille recomposée a été aperçue en train de dîner et de visiter la magnifique ville de Paris tout en célébrant le mariage de Ben et J.Lo.

“Bennifer” s’est marié le 16 juillet à l’historique A Little White Wedding Chapel de Vegas. J.Lo a révélé plus de détails sur le mariage dans sa newsletter, Sur Le JLo. “Avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard de Ben, nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies… était le meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer », a-t-elle déclaré.

Apres le mariage, HollywoodLa Vie a appris d’une source EXCLUSIVE que Jen Garner avait envoyé à son ex-mari et à sa nouvelle épouse “un magnifique bouquet de fleurs” pour les féliciter de leurs noces. “Jen a officiellement accueilli J.Lo dans leur famille après leur mariage”, a partagé l’initié, ajoutant que le Alias L’actrice “croit vraiment” que Ben et J.Lo “étaient censés être ensemble”.

“Jen respecte J.Lo en tant que femme et en tant que mère”, a ajouté la source. “Elle apprécie la façon dont J.Lo s’occupe de ses enfants de la même manière qu’elle s’occupe des siens.” Ben et Jen Garner se sont mariés de 2005 à 2018. Il s’est remis avec J.Lo, avec qui il était fiancé au début des années 2000, après sa séparation d’avec Alex Rodríguez en 2021.