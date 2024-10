Jennifer Garner « planifie » un mariage à Paris après la séparation de Ben Affleck et Jennifer Lopez | Hollywood

Jennifer Garner planifierait un grand mariage à Paris avec son copain de longue date, John Miller, selon un récent rapport d’InTouch. L’actrice, qui partage trois enfants avec son ex-mari Ben Affleck, serait à la recherche de robes de mariée et aurait voyagé partout pour les rechercher. Jennifer Garner et Ben Affleck ont ​​été mariés pendant 13 ans

Cela survient peu de temps après que Ben et Jennifer Lopez ont rompu après deux ans de mariage et ont demandé le divorce à l’occasion du deuxième anniversaire de leur mariage. Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles l’ex-couple pourrait raviver leur relation, Garner indique clairement qu’elle « passe à autre chose » dans sa vie.

Jennifer Garner « planifie » son mariage avec John Miller

Garner et Miller entretiennent une relation intermittente depuis 2018, mais des rapports récents indiquent qu’ils ont trouvé une stabilité dans leur vie au cours des derniers mois, ce qui les a amenés à se préparer au mariage. L’actrice du 13 Going on 30 était récemment à Paris pour un défilé DIOR, où, selon une source d’In Touch, elle « recherchait sérieusement la robe de mariée de ses rêves et explorait différents lieux de mariage » lors de sa visite.

Jen et John ont fait beaucoup plus de voyages en Europe que les gens ne le pensent », a déclaré la source. « Paris est l’une de leurs escapades préférées et ils ont décidé de s’y marier au printemps prochain. «

Il semblerait que Garner échange sa fugue surprise aux Îles Turques et Caïques contre un grand mariage parisien. On est loin de ses noces de 2005 avec Ben Affleck, auxquelles n’avaient assisté que quelques amis proches. Cette fois-ci, l’actrice de 52 ans se prépare pour une somptueuse fête et son fiancé, John Miller, est tout à fait d’accord.

Une source proche du couple a révélé que Miller était plus que prête à offrir à Garner le mariage de conte de fées dont elle a toujours rêvé, surtout après sa précédente liaison discrète. Avec ses poches profondes, il est prêt à tout mettre en œuvre et à faire de son rêve une réalité. « Il adore l’idée de lui offrir quelque chose que Ben n’a jamais fait, alors il l’encourage totalement à tout mettre en œuvre. Il a beaucoup d’argent et veut la gâter totalement.

À propos de la relation entre Jennifer Garner et John Miller

Le couple, qui se fréquente depuis 2018, a traversé plusieurs hauts et bas dans leur relation. Ils ont brièvement annulé en 2020 mais se sont remis ensemble quelques mois plus tard. Bien qu’ils n’aient pas officiellement annoncé leurs fiançailles, l’actrice a été vue à plusieurs reprises arborant une bague en diamant. En août de cette année, leur relation a connu une nouvelle période difficile lorsque Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​décidé de se séparer. Affleck a emménagé dans une location à Brentwood, près de Garner et de la maison de leurs enfants.

Pendant ce temps, Garner a été vue rendre visite fréquemment à Affleck, des sources suggérant qu’elle essayait de remettre le couple sur les rails. Cependant, il semble que ses efforts aient échoué, puisque peu de temps après, Lopez a demandé le divorce. Une source a déclaré à Life & Style que le divorce avait eu des conséquences néfastes sur la relation entre Garner et John Miller parce qu’Affleck avait commencé à chercher conseil et soutien auprès de son ex-femme.

Mais, maintenant, l’initié estime que « Jennifer se recentre enfin sur elle-même et tout le monde est heureux de le voir », explique l’initié. « Elle ne sera jamais une diva, mais elle mérite d’être au centre de l’attention après avoir mis Ben [Affleck] une première depuis si longtemps et cette virée shopping à Paris en était la parfaite récompense.