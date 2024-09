Jennifer Garner donne un aperçu de sa visite à domicile à Los Angeles

Jennifer Garner a récemment partagé ce que « ours en peluche » signifiait pour elle lors de sa visite à domicile.

Le 13 ans et bientôt 30 ans L’actrice a révélé le secret de son ours en peluche tout en partageant un aperçu de sa visite à domicile à Los Angeles pour Résumé architectural via sa page Instagram le 8 septembre.

Appelant son ours en peluche « l’amour de ma vie », elle a écrit en légende : « Je pense que c’est la salopette. »

Jennifer a mentionné que l’ours était un cadeau de son père William John Garner.

Dans le premier clip, le Alias L’actrice a déclaré : « Bienvenue dans ma chambre. Voici TBear. Mon père me l’a offert quand j’avais trois ans grâce au catalogue Sears. »

« Ma mère lui a fait une salopette », continue Jennifer.

L’actrice a déclaré : « Je savais que je voulais juste quelque chose qui soit serré et compact. »

« Ce n’était pas un espace pour lequel j’avais besoin de beaucoup d’espace. Est-ce que tu aimes ça, Tbear ? Oui, TBear l’aime », a-t-elle ajouté.

En parlant de sa visite à domicile, Jennifer a souligné qu’elle était très « privée » à propos de sa propriété.

« Je suis une personne très réservée en ce qui concerne ma maison et je viens de vous faire visiter toute la maison. Et en fait, c’est pour plusieurs raisons », a fait remarquer l’actrice

Jennifer a expliqué : « Je n’ai jamais rien construit toute seule auparavant et j’en suis très fière. Je suis remplie de gratitude chaque fois que j’entre dans ma maison. »

« J’ai la chance de vivre ici, j’ai la chance d’avoir mes enfants ici », a-t-elle conclu.