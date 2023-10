Jennifer Garner parle d’être une mère qui travaille et d’élever trois enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Jennifer Garner51 ans, a souvent les mains pleines avec ses trois enfants avec son ex-mari Ben Affleck, 51 ! Non seulement la starlette est une actrice en activité, mais elle est également la fière co-fondatrice de la société d’aliments pour bébés Once Upon a Farm. Lors d’un entretien le 9 octobre avec Accéder à Hollywood, Jennifer a expliqué comment elle fait face à la « culpabilité de sa mère » lorsqu’elle est absente pour le travail. « Les mères qui travaillent sont tellement mal… nous paniquons tous parce qu’on nous dit constamment ‘vous avez 18 étés’, ‘vous avez autant de temps’, ‘le temps est éphémère’ et cela vous fait paniquer », a-t-elle expliqué.

La femme de 51 ans a ensuite partagé les conseils que sa propre mère lui avait donnés sur le fait d’être parent. «Ma mère m’a toujours dit ‘Tu es leur maman pour toujours, ne t’inquiète pas, tu peux faire ton travail.’ Tu es leur mère pour toujours. J’aurais aimé travailler, j’aurais été une meilleure maman. Vos enfants vont être si fiers de vous. Elle m’a toujours donné ce genre de bases dans ce sens », a poursuivi Jennifer.

L’ex-femme de Ben s’est assurée de partager ses propres conseils pour les mères qui travaillent. «Donc, si vous venez d’un lieu d’expansion, au lieu de vous sentir simplement comme ‘Je ne peux pas être maman parce que je travaille aussi et je suis censée être coupable tout le temps.’ Tu ferais mieux de te pencher là où tu es, n’importe quel jour, exactement comme en ce moment », a déclaré Jennifer. « Soyez simplement là quand vos enfants arriveront et nous passerons un bon moment. »

Le 13 En cours 30 La star s’est assurée d’expliquer comment «l’équilibre» fonctionne pour elle en tant qu’actrice, femme d’affaires et mère. « Dans mon monde, l’équilibre est que parfois je suis vraiment pleinement présente et parfois je ne le suis vraiment pas », a-t-elle déclaré. « Alors quoi qu’il en soit, quelle que soit l’apparence de votre équilibre, donnez-vous simplement un peu de grâce. » Jennifer et le fier papa partagent des filles Violet17, Séraphina13 ans et fils Samuel11.

Plus loin dans la conversation franche avec le média, Jennifer a révélé si son « éthique de travail » avait été transmise à elle et aux enfants de Ben. « Ils sont encore en train de découvrir qui ils sont », a déclaré la fière maman. « D’après ce que je peux dire en ce moment… ouais absolument. » Malgré son succès et celui de Ben à Hollywood, Jennifer a noté qu’elle ne voulait « mettre aucune pression » sur ce qu’elle « attend » de leurs enfants. « Ils décideront s’ils vont avoir une éthique de travail folle ou s’ils vont avoir une approche plus mesurée de la vie », a-t-elle conclu. Le Fille disparue La star et Jennifer se sont mariés de 2005 jusqu’à leur divorce en 2018.