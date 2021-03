Bien que de nombreux parents rechignent à l’idée de confier le contrôle à leurs enfants pendant 24 heures, il est facile de comprendre pourquoi l’idée constitue une excellente prémisse pour un film familial.

Il n’est donc pas surprenant qu’après avoir lu les « yes days » – et les avoir fait avec ses propres enfants – la star hollywoodienne Jennifer Garner a transformé le concept en une histoire pour le grand écran.

Dans Yes Day, l’actrice incarne la mère intransigeante de trois enfants qui se retrouve à dire non tout le temps, tandis que son mari, joué par Edgar Ramirez dans son tout premier rôle de comédie, devient le gars sympa.

En plus de jouer dans le film, Garner, qui a elle-même trois enfants, l’a également produit et a été fortement impliquée dans la création du scénario et des personnages.

Elle raconte au podcast Backstage de Sky News que l’histoire est extrêmement proche de chez elle.

« Ce film est basé sur ma vie plus que tout ce que j’ai jamais fait auparavant », dit-elle. « Je faisais vraiment partie de chaque étape de l’écriture du scénario et du développement des histoires. »

Garner dit qu’il était essentiel pour elle de montrer la réalité de la parentalité et que les familles ne sont pas parfaites.

«Ce qui était important pour moi, c’est que le drame ne doit pas nécessairement être externe», dit-elle. « Le drame vient vraiment du déséquilibre qui se produit dans l’éducation des enfants et du déséquilibre – la douleur – de laisser votre enfant grandir et à quel point c’est difficile, et à quel point cette expérience est imparfaite et désordonnée pour toutes les personnes impliquées. »

Garner a approché Miguel Arteta, surtout connu pour avoir réalisé des films indépendants, dont The Good Girl et Beatriz At Dinner, pour réaliser, comme ils avaient déjà travaillé ensemble.

« Quand une star de cinéma fait quelque chose parce que cela vient de son cœur, vous savez que ce sera une expérience incroyable », a déclaré Arteta à Backstage. «Jen Garner est une personne tellement positive et authentique que je ne pourrais pas dire oui assez rapidement.

« Je voulais juste rejoindre le tour de tapis magique Jennifer Garner de Yes Day – c’était sa vision, ce film, et je voulais juste l’aider à le concrétiser. »

Arteta pensait que Ramirez serait génial pour un rôle comique depuis l’avoir vu dans le film de 2015, Joy, avec Jennifer Lawrence.

L’acteur, qui est connu pour ses rôles sérieux – y compris jouer Gianni Versace dans la mini-série American Crime Story 2018, et plus récemment le détective Joe Mendoza dans The Undoing – décrit son expérience en faisant Yes Day comme une «thérapie pure».

« [It was] ma première comédie, vous savez, et j’étais terrifié », dit-il.

Garner ironise qu’elle ne savait pas qu’il pouvait sourire avant de faire ce film, et Ramirez dit que cela a été un soulagement de montrer son côté plus léger.

«En fait, je pense que c’est le personnage qui est le plus proche de moi parce que je suis super idiot», dit-il. «Je suis si reconnaissant à Jennifer avant tout, vous savez, à cause de l’invitation.

« Elle m’a invité à faire ça, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de faire ce film, et puis elle m’a beaucoup aidé tout au long du processus. »

Avec le film inspiré par sa propre vie, Garner admet qu’elle a des sentiments mitigés quant à sa sortie.

«Je me sens nerveuse … Je me sens un peu vulnérable et exposée, c’est tellement personnel», dit-elle. « Mais surtout, je suis juste excité.

«Ce fut une joie de travailler à travers la pandémie et de réaliser que nous allons vraiment donner aux familles ce moment où elles peuvent toutes se blottir ensemble et se sentir fières d’elles-mêmes pour ce qu’elles ont traversé ensemble, et pleines d’espoir pour ce qui est venir. »

