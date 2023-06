Jennifer Garner jaillit sur Ben Affleck en hommage à la fête des pères: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ORL / ​​SplashNews

Actrice Jennifer Garnier51 ans, s’est assurée d’envoyer un peu d’amour à son ex, Ben Affleck, 50 ans, le jour de la fête des pères avec un post hommage subtil. Bien que la beauté brune, qui partage trois enfants Violet17 ans, Séraphine14, et Samuel11, avec le Air star, séparée de Ben il y a plus de cinq ans, elle l’a encore reconnu le jour de papa. Jennifer a sous-titré la photo avec ses propres parents avec un hommage à sa pop et a ajouté une petite note pour Ben. « PS Criez à BGA – personne n’aime ses enfants comme vous aimez les nôtres, bonne fête des pères, Ben ! X », a-t-elle jailli.

Dans l’instantané, la femme de 51 ans portait un simple cardigan couleur avoine et un jean bleu. Jennifer s’est également assurée de commenter sa tenue vestimentaire dans la légende. « Bonne fête des pères au meilleur qui ait jamais fait le travail. (Jeans à l’église – j’ai fait mon vol de correspondance, mais pas mes bagages). Nous t’aimons, papa. X », a-t-elle plaisanté. La mère de trois enfants a complété son look avec des lunettes noires, une Apple Watch et des baskets blanches.

Après le 13 En cours 30 star a partagé la photo de famille et la légende de son ex-mari, beaucoup de ses 14,2 millions de followers ont afflué vers les commentaires pour réagir. « Je t’apprécie tellement. Jean n°1 à l’église. # 2 reconnaissance envers votre ex. Vous êtes la vraie affaire. Merci d’avoir posté ! », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Juste au moment où je pense que vous ne pouvez pas être plus classe. Quelle femme! » Dans un autre commentaire, l’un des admirateurs de Jennifer l’a félicitée d’avoir pris l’avion pour voir son père. « Façon de se présenter pour ta douce famille, Jen ! Cela me fait sourire d’une oreille à l’autre ! Ta mère est rayonnante », ont-ils écrit.

Message d’appréciation de papa ✨ Bonne fête des pères papa Et bonne fête des pères à tous les papas incroyables là-bas !! Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais 🤍 pic.twitter.com/XOeAdyhgWv – jlo (@JLo) 19 juin 2023

L’ex de Ben l’a crié quelques instants après sa femme, Jennifer Lopez, 53 ans, a partagé une photo sexy de lui torse nu pour commémorer cette journée spéciale. « Daddy Appreciation Post Bonne fête des pères papa et bonne fête des pères à tous les papas incroyables !! », la chanteuse a légendé le post de la femme de 50 ans. « Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais. » Peu de temps après que J.Lo ait partagé la photo torse nu du fier papa, bon nombre de ses 247 millions de followers ont profité des commentaires pour jaillir sur Ben.

Après une série de commentaires négatifs, de nombreux fans du hitmaker « On the Floor » sont venus à sa défense. « Cette section de commentaires n’a PAS passé le test d’ambiance ! Ne soyons pas misérables sur internet pour changer ? Content pour toi JLo. Reconnaissant pour les bons pères », a écrit un fan, tandis qu’un autre a plaisanté,« Jlo c’est la fête des pères, pas la Saint-Valentin. De nombreux fans de la mère de deux enfants n’ont pas pu s’empêcher de l’appeler pour ne pas avoir partagé une photo de Ben avec ses enfants sur le post de la fête des pères. «Où sont les photos de lui avec les enfants? Je l’aime mais ce message m’est étrange », a interrogé un fan.

Comme beaucoup le savent, Ben et Garner se sont mariés de 2005 jusqu’à leur divorce en 2018. A 13 ans de mariage, c’est notamment le plus long mariage du beau gosse d’Hollywood à ce jour. Quatre ans après leur séparation, Ben a déménagé et a épousé J.Lo en juillet 2022, notamment deux décennies après leur premier engagement. Ils partagent une famille recomposée de cinq enfants, dont ses jumeaux, Max et Emme15 ans, qu’elle a accueilli avec son ex-mari, Marc Anthony54.

