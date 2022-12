Jennifer Garner et Violet portent des robes noires au dîner d’État de Biden – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Susan Walsh/AP/Shutterstock

Jennifer Garnier et fille Violet17 ans, stupéfaits alors qu’ils se sont jumelés en robes noires pour le dîner d’État de Joe Biden avec le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron. L’actrice, 50 ans, a opté pour un numéro Ralph Lauren classique associé à des chaussures à plateforme en cuir verni, tandis que Ben AffleckL’aînée des enfants est allée avec une robe à la cheville avec une jupe évasée.

Violet’s comprenait un imprimé cœur noir brillant et un haut croisé, qu’elle a associé à une chaussure rouge vif. Elle a gardé ses cheveux en chignon pour une ambiance intemporelle inspirée des années 50 qui a lié le reste de son look. Enfin, l’adolescent a tenu un sac à main noir et a terminé le look avec des lunettes transparentes. Jennifer canalisait également les vieilles vibrations hollywoodiennes avec un look bouclé. Tous deux rayonnaient de joie alors qu’ils traversaient une pièce, les drapeaux américain et français en route pour s’asseoir.

Bien sûr, le duo mère-fille a également une ressemblance frappante – passant sans doute pour des sœurs à mesure que Violet vieillit! L’invitation n’est pas entièrement une surprise car Jennifer est connue pour ses associations politiques, notamment pour encourager les jeunes Américains à exercer leur droit de vote en participant à diverses campagnes sur les réseaux sociaux. En particulier, la native de Virginie-Occidentale est connue pour son travail de plaidoyer visant à sensibiliser et à aider les communautés rurales mal desservies.

Président Joe Biden et première dame Jill Biden a organisé leur premier dîner d’État de l’administration Biden pour le président Macron et sa femme le jeudi 1er décembre, qui comprenait une liste d’invités étoilés, dont John Legend et Chrissy Teigen, Vogue éditeur en chef Anna Wintour, Ariana Debose, Jon Batiste arrive avec sa femme Suleika Jaouad, Julia Louis Dreyfus et son fils Salle Charlie, Stéphane Colbert et sa femme Evelyn McGee-Colbert et PDG d’Apple Tim Cook.

Joe et Jill ont posé pour des photos avec Emmanuel et Brigitte, tous élégants et élégants dans leur tenue de soirée. Brigitte a notamment fait tourner les têtes dans un long numéro blanc en Louis Vuittontandis que Jill était classique dans une marine Oscar de la Renta robe.