Jennifer Garner et sa mère Pat rendent visite à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Jennifer Garner et sa mère Patricia Garner se rendent à Los Angeles cette semaine après que la fille de la star d’Alias, Violet, ait obtenu son diplôme d’études secondaires, au milieu d’informations faisant état du mariage en ruine de Ben Affleck.

L’actrice de 13 Going On 30, 52 ans, a partagé une vidéo de la promenade du couple le long d’Hollywood Boulevard dans ses histoires Instagram alors qu’il est révélé que la résidence de 90 MILLIONS de dollars de l’épouse actuelle de son ex, Jennifer Lopez, à Vegas pourrait être « en danger » à cause de sa tournée « qui échoue ». et les ventes d’albums.

En chemin, les natifs de Virginie-Occidentale ont rencontré la star de Jennifer dans le rôle de l’actrice. s’exclame dans la vidéo : « C’est ici », comme l’a lu sa mère, « Jennifer Garner ».

‘Voilà. Tu restes là maman. Vous vous en tenez là-dessus », a déclaré l’actrice alors que sa mère entrait dans le cadre de la vidéo.

Ce message intervient alors que Garner continue de soutenir son ex-mari Ben Affleck, avec qui elle a trois enfants, alors qu’il parcourt les rumeurs selon lesquelles son mariage avec Jennifer Lopez est en péril.

Sur une autre photo, Jennifer a positionné ses pieds – vêtus de chaussures de sport violettes – sur la star et l’a légendée : « Elle est toujours là. »

Jennifer – qui a récemment organisé une soirée de remise des diplômes pour sa fille aînée Violet Affleck, 18 ans – a reçu son étoile sur le Walk of Fame en août 2018.

Ses parents Pat et William, ses sœurs Susannah et Melissa ainsi que ses enfants Violet, Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans, ont assisté à la cérémonie.

Lors de la cérémonie de dévoilement de son étoile, Garner l’a dédiée à ses trois enfants dans son discours, en disant: « Lorsque vous marchez sur cette étoile, je veux que vous vous souveniez qu’il s’agit de travail acharné et de bonne chance et pas grand-chose d’autre. »

Elle a crédité sa mère dans son discours de 2018 en disant que c’était « son acceptation sans jugement et infiniment aimante de moi et de tout ce que j’espérais » qui a rendu cela possible.

Garner partage ses trois enfants avec son ex-mari Affleck, 51 ans, qui a des problèmes de mariage avec sa femme actuelle, Lopez, 54 ans.

Leur mariage n’est pas la seule chose qui serait en péril puisque le contrat de résidence de 90 millions de dollars de JLo à Las Vegas aurait été mis en « péril » en raison de la chute des ventes de sa prochaine tournée This Is Me… Live au milieu de spéculations furieuses selon lesquelles le mariage de la popstar avec Ben Affleck est en grande difficulté.

En février, des informations ont été publiées sur le Web selon lesquelles la chanteuse Jenny From the Block, 54 ans, envisageait une résidence de 90 spectacles au Park MGM Theatre de Sin City, pour laquelle on lui aurait offert 1 million de dollars par concert.

Pendant ce temps, le contrat de résidence de 90 millions de dollars de Jennifer Lopez, l’ex-épouse actuelle de Ben, à Las Vegas, a été mis en péril en raison des ventes épouvantables de sa prochaine tournée This Is Me… Live.

Mais maintenant, le Poste de New York a affirmé que « l’accord semble au mieux fragile » – avec une source affirmant que « les dirigeants du casino sont devenus nerveux » depuis que le nouvel album et la tournée du chanteur « échouent mal ».

La source a déclaré à la publication : « MGM la regarde ne pas bien se comporter sur la route ». Ils sont très nerveux. Il est assez rare que vous fassiez une mauvaise tournée et que vous alliez ensuite à Vegas.

La source a en outre émis l’hypothèse que le manque de vente de billets lui permettrait probablement d’être payé beaucoup moins pour la résidence – seulement 600 000 à 500 000 dollars par spectacle – et qu’elle comprendrait moins de concerts que les 90 spectacles initialement prévus.

Un autre initié a ajouté que « les discussions se sont poursuivies » avec Jennifer et MGM mais qu' »aucun accord n’a encore été signé ».

DailyMail.com a contacté le représentant de Jennifer et la MGM pour commentaires.

Pendant ce temps, à la soirée de remise des diplômes de Violet, Ben avait l’air maussade et stressé. Il vivrait dans une maison à 100 000 $ par mois non loin de la maison de Garner à Brentwood.

La star de la Justice League a été aperçue sans son alliance la semaine dernière, mais il portait à nouveau le groupe lorsqu’il est sorti vendredi.

Des informations sur les problèmes conjugaux d’Affleck et de Lopez ont commencé à circuler la semaine dernière après que le couple n’ait pas été vu ensemble depuis fin mars.

Garner partage ses trois enfants avec son ex-mari Ben Affleck, 51 ans, qui connaît des problèmes de mariage avec sa femme actuelle, Jennifer Lopez, 54 ans, photographiée ici en 2019.

Jennifer et Ben se sont mariés de 2005 à 2018, photographiés ici en 2024

Lors de la soirée de remise des diplômes de Violet, Ben avait l’air maussade et stressé. Il vivrait dans une maison à 100 000 $ par mois non loin de la maison de Garner à Brentwood ; vu avec Lopez en janvier

« Ben a déjà déménagé et ils devront probablement vendre la maison de leurs rêves qu’ils ont cherché pendant deux ans », a déclaré une source à In Touch.

« Ils ne cesseront jamais de s’aimer, mais elle ne peut pas le contrôler, et il ne peut pas la changer », a ajouté la source. « Cela n’aurait jamais pu durer. »

Bien que le couple ait finalement été aperçu en train de se réunir la semaine dernière au récital de l’école de Fin, il a sauté la première de son film Netflix Atlas lundi.

Pour ce que ça vaut, Lopez n’a pas tenté de nier les rumeurs selon lesquelles son quatrième mariage serait en ruine lors de la presse qu’elle fait pour Atlas.