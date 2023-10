Jennifer Garner et Ben Affleck arrivent séparément au match de Son Samuel – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse image/NurPhoto/Shutterstock/Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Garner et Ben Affleck sont toujours la quintessence des ex amicaux puisqu’ils ont été vus arrivant séparément à l’événement sportif de leur fils Samuel ce week-end.

Le La dernière chose qu’il m’a dite La star, 51 ans, a été aperçue marchant avec son fils de 11 ans à Santa Monica, en Californie, vers un YMCA le samedi 30 septembre, selon Page six. Alors que Jennifer et Samuel entraient ensemble dans la salle, Ben, 51 ans, a été vu arriver seul.

Moins d’une semaine auparavant, Ben et Jen avaient été photographiés partageant un câlin et riant ensemble alors qu’ils allaient chercher l’une de leurs deux filles – Violet et Seraphina – à Los Angeles.

Les ex-conjoints se sont fait un devoir de maintenir leur amitié malgré leur séparation en 2015. Ils ont été mariés pendant 10 ans. Après avoir finalisé leur divorce en 2018, les deux acteurs ont continué avec leurs partenaires respectifs. Ben a renoué avec son ancienne flamme Jennifer Lopez et l’a épousée en juillet 2022. Quant à Jennifer, elle sort avec son petit ami John Miller depuis 2018 après la finalisation de son divorce avec Ben.

En juin, le 13 En cours 30 L’actrice a fait la une des journaux en souhaitant à son ex-mari une « bonne fête des pères » dans une douce légende Instagram.

« PS Bravo à BGA : personne n’aime ses enfants comme vous aimez les nôtres, bonne fête des pères, Ben ! X », écrivait Jennifer à l’époque.

Ben, pour sa part, a souligné comment lui et Jennifer avaient réussi à rester unis en discutant avec Le journaliste hollywoodien plus tôt cette année.

« Nous nous aimions », a-t-il déclaré en mars, faisant référence à leur mariage. « Nous nous soucions les uns des autres. Nous nous respectons les uns les autres.

Les trois enfants de Ben et Jennifer ont noué une relation solide avec leurs demi-frères et sœurs, Emme et Max Muñiz, que J. Lo, 54 ans, partage avec son ex-mari. Marc Anthony. En fait, les enfants Affleck et Muñiz ont été aperçus en train de passer du temps ensemble, allant de somptueux voyages à travers le monde avec leurs parents à de douces sorties dans des parcs d’attractions.

J. Lo a également été témoin de la solide alliance de coparentalité entre Jennifer et Ben. Le hitmaker de « Let’s Get Loud » a même fait l’éloge du Attrape-moi si tu peux star lors d’une interview en 2022 avec Voguedans lequel J. Lo a qualifié Jennifer de « coparentale incroyable » et a reconnu qu’elle et Ben « travaillent très bien ensemble ».