Jennifer Garner emmène Emme et Seraphina à Disneyland : photos – Hollywood Life

Jennifer Garnier a été repéré avec Jennifer Lopezl’enfant Emme, 15 ans, à Disneyland ! Le 13 Continuer 30 star, 51 ans, était à l’endroit le plus heureux du monde avec sa propre fille Séraphine14 ans – qui entretient des liens étroits avec sa belle-sœur – avec deux autres adolescents le dimanche 28 mai. Emme, Seraphina, Jennifer et leurs autres amis ont été vus se promener dans le parc et faire un tour sur l’Alice au pays des merveilles à l’intérieur de la zone Fantasyland.

Garner a été aperçue avec J.Lo et ses jumeaux Emme et Max, également âgés de 15 ans, depuis que son ex-mari Ben Affleck retrouvé Jennifer Lopez après près de 20 ans – mais ce serait apparemment le premier lieu de rencontre sans la présence de Ben ou de J.Lo. Avant la journée remplie de manèges, et nous espérons beaucoup de churros, Jennifer Lopez a été vue en train de déposer Emme au domicile de Garner dans la région de Los Angeles.

Jennifer Lopez a déjà applaudi Jennifer Garner – qui était mariée à Ben depuis 2005 avant de demander le divorce en 2015 – pour la coparentalité de ses enfants Violet17 ans, Séraphine, 14 ans, et Samuel, 11 — avec Ben. « [She’s] un co-parent incroyable, et ils travaillent très bien ensemble. La transition est un processus qui doit être géré avec beaucoup de soin », a déclaré Jennifer à Vogue, faisant référence à son mariage en 2022 avec Ben. Le mariage marquait le quatrième de Jennifer : elle était auparavant mariée à Ojani Noa, Cris Judd et le père de ses jumeaux Marc Anthonydont elle a divorcé en 2014. En dehors de ses mariages, elle entretenait également des relations très médiatisées avec didy, Casper intelligent et ex-fiancé Alex Rodríguez.

«Ils ont tellement de sentiments. Ce sont des ados. Mais ça se passe très bien jusqu’à présent », a-t-elle déclaré à propos de leur famille recomposée. «Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime vraiment et se soucie d’eux, mais qui peut avoir une perspective différente et m’aider à voir les choses que je Je ne peux pas voir avec mes enfants parce que je suis tellement lié émotionnellement.

