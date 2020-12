Mec ou est ma voiture? a officiellement fêté ses 20 ans. Sweet!

Le classique culte avec Ashton Kutcher et Seann William Scott a officiellement atteint un anniversaire marquant le 15 décembre et Wanda — euh—Jennifer Garner n’a pas laissé l’anniversaire passer inaperçu.

« Cette semaine, #DudeWheresMyCar a eu vingt ans (Mec!) Et ma belle amie @marlasokoloff, qui jouait mon jumeau, a eu 40 ans (Sweet!) », A célébré l’actrice de 48 ans sur Instagram. « Vache sacrée, est-ce que ça veut dire que je n’ai que 40 ans aussi? # WayToGlowUpWanda # CockeyedOptimists. »

Dans le film, Garner et Marla Sokoloff dépeignent les copines des personnages de Kutcher et Scott. Comme Garner l’a souligné dans une interview avec E !, « Nous sommes la raison du film, je veux dire vraiment si vous y entrez. Nous sommes leur petite amie, c’est notre anniversaire et nos cadeaux d’anniversaire sont derrière la voiture des gars. » Cue l’une des recherches les plus bizarres d’une automobile dans l’histoire du cinéma. Pour Garner, le projet a marqué son sixième film dans une longue lignée de films emblématiques à venir.