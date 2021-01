Jennifer Garner a été vue émerger pour la première fois après la rupture de son ex Ben Affleck et Ana de Armas.

Son ex-mari Ben, 48 ans, aurait été largué par téléphone par sa dernière petite amie Ana, 32 ans, après près d’un an de romance et de se cacher chez lui pendant la pandémie de coronavirus.

C’est la première fois que Jennifer, 48 ans, est espionnée en train de prendre l’air toute seule à la suite des gros titres divisés ces derniers jours.

Enveloppée dans un appel téléphonique, la star de 13 Going On 30 semblait être en pleine réflexion et en conversation pendant sa promenade verdoyante.

Jennifer était décontractée dans un pull avec des broderies et un jean, associé à des baskets bleu ciel.







Ben et Jennifer vivent tous deux à Los Angeles, où ils coparent leurs enfants ensemble.

La mère de trois enfants élève ses enfants Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, huit ans, avec son ex mari acteur Ben.

L'amour s'est épanoui pour les ex en 2004 de leur amitié et ils ont commencé à sortir ensemble.







Le couple remonte à loin, ayant noué une étroite amitié sur les films Pearl Harbor en 2001 et Daredevil en 2003.

Emporté dans un tourbillon, le couple s’est marié lors d’un mariage aux îles Turques et Caïques en 2005.

Le couple power hollywoodien a choqué le circuit du showbiz lors de leur séparation en 2015.







Leur histoire d’amour s’est terminée pour de bon lorsqu’ils ont finalisé leur divorce en 2018.

Plus tard, la star de Gone Girl, Ben, a trouvé l’amour avec Ana sur le tournage de leur film à suspense Deep Water en 2019.

Les rumeurs circulaient selon lesquelles l'actrice avait inscrit sa maison à Venise, laissant entendre que le couple allait passer à l'étape suivante et rendre leur situation de vie permanente.







Mais apparemment, tout s’est effondré lorsque les nouvelles ont fait la une des journaux, les amoureux s’étant séparés.

Une découpe en carton d’Ana a été vue jetée dans la poubelle à l’extérieur de la maison de Ben.