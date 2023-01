Jennifer Coolidge se faufile dans la chambre d’hôtel de Jennifer Lopez : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency

Hitmaker Jennifer Lopez53 ans, est allée sur Instagram le 26 janvier pour partager un nouveau clip hilarant d’elle Mariage de fusil de chasse co-vedette, Jennifer Coolidge, 61 ans, dans sa chambre d’hôtel. “J’ai trouvé ça dans mon téléphone… @ShotgunWeddingMovie en première CE SOIR sur @PrimeVideo !!!! Mais seulement si vous avez envie de rire… JLo & JCo », a légendé l’homme de 53 ans. Dans le clip, Le Lotus Blanc La star a été vue en train de se filmer dans la chambre de J.Lo et a même parlé des “faux” cils de la chanteuse. “Vous savez, c’est tellement bizarre que ce ne soit pas ma chambre d’hôtel”, a commencé Coolidge. “C’est la chambre d’hôtel de J.Lo. Oh mon dieu, je suis sur ton téléphone ! Hé les amoureux de J!” Plus tard, la femme de 61 ans a admis qu’elle “allait avoir tellement de problèmes”.

Plus à propos Jennifer Lopez

La chanteuse “On The Floor” n’a pas fait de camée dans ce clip, cependant, elle a semblé penser que c’était drôle avec sa légende. “Je veux trouver ses cils, elle a des cils qui font environ deux pouces de long mais on ne peut pas vraiment dire qu’ils sont faux”, a déclaré Coolidge. À la fin du clip, la beauté blonde a éclaté de rire après avoir éteint la caméra. J.Lo et J.Co jouent tous les deux dans le prochain film Prime Video aux côtés de Josh Duhamel50. Le projet devrait arriver sur le service de streaming le 27 janvier.

Le clip de J.Co arrive juste une semaine après avoir collaboré avec J.Lo sur son premier TikTok le 20 janvier. “Trying out TikTok!”, Elle a légendé l’adorable clip d’elle-même récitant la chanson à succès de la chanteuse “Jenny from the Block”. L’actrice a déclaré qu’elle avait essayé de “penser à quelque chose de cool” à faire, mais qu’elle avait choisi de lire “un poème”. Après avoir récité les paroles de la chanson de J.Lo, la maman de deux enfants a répondu : “J’aime ça. J’aime vraiment beaucoup ça.

Après le La revanche d’une blonde alum a partagé le clip désormais viral, bon nombre de ses 1,7 million de followers ont inondé la section des commentaires de louanges pour son premier TikTok. “Trop bon,” Reese Witherspoon a commenté, alors que Lotus blanc Star Mégann Fahy a ajouté: “J’ai juste aimé ça deux fois.” Un fan a même noté que le clip viral était la dernière sensation sur Internet. “Internet vient de tomber en panne”, ont-ils écrit. En plus de ses copains, le compte officiel de la Mariage de fusil de chasse film a noté, “Plot twist of the century.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Outre ses dernières vidéos TikTok, Coolidge a récemment remporté son premier Golden Globe le 10 janvier. «Malgré la pluie torrentielle et de nombreux obstacles, tant de personnes talentueuses ont réussi à se rendre aux @GoldenGlobes 2023 avec des cloches! #Bagpipes & #Chewbacca ont immédiatement enlevé leurs costumes… », a-t-elle légendé un instantané d’elle-même tenant son prix via Instagram. Avant cela, elle a été nominée pour un Golden Globe en 2022 pour son travail sur la série à succès HBO, Le Lotus Blanc.

Lien connexe Lié: ‘The Mother’: date de sortie, distribution et tout le reste sur le film de Jennifer Lopez

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.