Pour les fans qui ne pouvaient s’empêcher de se demander si Jennifer Coolidge serait intéressé à combler le vide laissé par Kim Cattrall sur le prochain Sexe et ville réveil, vous venez de recevoir votre réponse.

Jennifer est apparue sur Regardez ce qui se passe en direct le jeudi 14 janvier, où Andy Cohen a demandé ce qu’elle pensait de certains fans qui l’appelaient à rejoindre le casting de la prochaine série de 10 épisodes de HBO Max qui mettra à jour les téléspectateurs sur la vie de Sarah Jessica Parkerest Carrie, Cynthia Nixon‘s Miranda et Kristin Davis‘ Charlotte. Kim ne reviendra pas jouer Samantha dans Et juste comme ça …, qui commence la production au printemps.

«J’étais un énorme, et je suis toujours un énorme, Sexe et ville fan, « le La revanche d’une blonde a répondu l’actrice. « C’est l’un de ces spectacles, vous pouvez simplement regarder les rediffusions et ne jamais vous en lasser. »

Jennifer, qui a en fait joué un rôle dans un épisode de 2003 de la comédie à succès HBO, a continué en laissant tomber les fans doucement.

« Mais je dois dire que je suis tellement fan de Kim Cattrall, et je ne vois personne être en mesure de la remplacer dans cette partie », a déclaré la jeune femme de 59 ans. Tarte américaine hors concours expliqué. « C’était juste parfait … Je ne pense pas que tu puisses la remplacer. »