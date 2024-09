Jennifer Coolidge et Bill Murray dans une comédie policière

La première question qui surgit à propos de la comédie policière noire de Dito Montiel sur une réunion de famille compliquée, Riff Raffc’est ainsi qu’il a réussi à réunir un casting de talents aussi confirmés. Même s’ils ne s’entendent jamais vraiment bien en tant qu’ensemble, on prend plaisir à regarder un face-à-face entre Ed Harris et Bill Murray, Pete Davidson en gangster dépressif, Gabrielle Union qui donne de la classe à l’endroit et Jennifer Coolidge qui donne le ton en ivrogne débraillée avec une bouche de camionneur et une libido déchaînée.

Si tous ces atouts avaient été réunis dans un film avec une certaine cohérence tonale et un scénario qui construisait des relations crédibles, le résultat aurait pu être un divertissement désagréable. Au lieu de cela, le film oscille maladroitement entre la menace rampante de la mafia et la sitcom décousue, se dirigeant vers un climax violent qui n’acquiert toujours pas de cohésion. Montiel, qui reste surtout connu pour son premier long métrage autobiographique de 2006, Un guide pour reconnaître vos saintsa rarement montré la moindre touche de légèreté, et cette tournure sanglante du rassemblement à la maison pour les vacances ne brise pas ce schéma.

En lisant la déclaration de Montiel, on se dit qu’il pourrait être un excellent vendeur. Il compare la lecture du scénario de John Pollono à la découverte d’une pièce de Mamet méconnue, puis propose une série de références inspirantes à vous faire tourner la tête — Les Affranchis, Il n’y a pas de pays pour les vieux, Chiens de réservoir, Velours bleu et Une histoire de violenceIl est bon de viser haut.

Il fait également un clin d’œil à Le Lotus Blanc et… Virginia Woolf ? On ne sait pas s’il fait référence à l’auteure moderniste anglaise qui s’est suicidée ou au drame cinglant sur la guerre conjugale d’Edward Albee dont le titre est un jeu de mots construit autour du nom de Woolf. Étant donné que l’auteur est mentionnée en conjonction avec Coolidge, je suppose que c’est la deuxième option, et bien sûr, il y a une vague qualité de Martha dans son personnage, Ruth.

Mais si vous pouvez repérer autre chose que la pâle ombre imitatrice des films idiosyncratiques qui encombrent le tableau de vision de Montiel, vous avez un œil plus aiguisé que le mien. Peut-être que tout cela semblait plus convaincant au stade du casting.

« C’est incroyable ce que les membres d’une même famille sont prêts à faire les uns pour les autres », déclare DJ (un séduisant Miles J. Harvey), l’observateur innocent qui assure la narration par intermittence en voix off. Cette déclaration déterminante relie directement le film aux intérêts de Montiel depuis ses débuts, explorant la dynamique volatile des familles fragmentées touchées par le crime. Mais le nouveau film semble constamment en guerre avec lui-même quant à savoir s’il doit s’engager dans le thriller ou la comédie, se retrouvant à moitié cuit dans les deux cas.

Au début, le doux DJ pointe nerveusement une arme sur la tête de Vincent (Harris), l’homme qui est un beau-père aimant pour lui depuis qu’il a épousé sa mère, Sandy (Union). « La famille peut être compliquée. Les choses tournent mal », dit DJ alors que Montiel revient au début pour voir ce qui les a amenés à ce moment de tension.

DJ, qui s’apprête à partir pour Dartmouth, est un passionné de science dont la nature réfléchie se reflète dans la « carte topographique très détaillée » qu’il a conçue pour les visiteurs de la maison de vacances isolée de la famille dans le Maine, où l’action se déroule de Noël au Nouvel An. Cette carte deviendra plus tard un élément clé de l’intrigue lorsqu’elle tombera entre de mauvaises mains.

Vincent n’est pas du tout content lorsque son fils Rocco (Lewis Pullman) débarque à l’improviste avec sa petite amie italienne Marina (Emanuela Postacchini), enceinte de deux enfants. Grâce à l’alchimie entre les deux acteurs, la seule relation crédible du film, Vincent n’est pas du tout content. La nouvelle qu’il va bientôt devenir grand-père ne fait rien pour adoucir son tempérament.

Il est encore plus en colère quand ils sortent son ex-femme Ruth de la voiture et la laissent tomber sur le canapé comme un sac de pommes de terre. Une fois réveillée, Ruth boit de l’alcool, drague Vincent et empoche les cosmétiques coûteux de Sandy.

Montiel entremêle habilement les flashbacks pour fournir un peu d’histoire. Nous voyons, grâce à la rencontre amusante de DJ avec Ruth, qu’elle est aigrie et méchante depuis un certain temps maintenant, probablement depuis la fin du mariage. Nous assistons à la présentation de Vincent par Sandy à ses parents aisés, qui restent civilisés mais désapprouvent le mariage de leur fille avec une personne d’un niveau inférieur. Nous apprenons l’histoire touchante de la rencontre de Rocco et Marina. Et surtout, nous voyons Rocco être forcé de protéger sa famille, ce qui le place sur la liste noire du criminel de carrière Lefty (Murray).

Il est évident, vu ses relations avec un vieux propriétaire d’épicerie, que Lefty est sérieux. Vincent a suffisamment de liens avec lui pour savoir que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se présente à leur porte avec son complice Lonnie (Davidson) et que les corps criblés de balles ne commencent à s’accumuler. Le ton impassible de Murray est mis à profit lorsque Lonnie soutient que deux voisins joyeux de la maison habituelle de Vincent et de sa famille n’ont pas besoin d’être glacés : « Je les classerais dans la catégorie des victimes à tuer absolument », répond Lefty.

Pollono a écrit le drame sous-estimé de David Gordon Green Plus fortdans lequel Jake Gyllenhaal joue le rôle d’un survivant des attentats du marathon de Boston. Il a également réalisé une adaptation cinématographique de sa pièce bien huilée qui se déroule dans un garage de mécaniciens, Réparation de petits moteursun véhicule pour Jon Bernthal à la fois sur scène et à l’écran qui fonctionnait mieux dans sa forme originale.

Il peut écrire des dialogues percutants même si sa compréhension des personnages et des relations n’est pas à son meilleur ici. Riff Raff est un film plat, au ton un peu disparate, avec un casting solide qui s’en sort plutôt mal. Ni l’élément criminel ni la respectabilité bourgeoise que Vincent a acquise grâce à Sandy ne sont vraiment convaincants.

Avant même que le sang ne coule, on se demande comment Sandy, qui ne rencontre pas pour la première fois l’ancienne famille trash de Vincent, n’a jamais deviné qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus trouble dans le passé de son mari « entrepreneur ». Mais cela priverait le film d’une note émotionnelle dans la violente séquence culminante, ce qui rend le ton déjà confus encore plus confus.