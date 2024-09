Jennifer Coolidge et Bill Murray brillent dans les comédies policières

Cet été, les imitations des frères Coen ont été nombreuses, notamment avec la sortie en août de Les gens avides et l’attraction de streaming Apple Original Films Les instigateurs. On pourrait les appeler, ainsi que bien d’autres ces dernières années, des Coens-lumière. Mais là encore, même les frères Coen eux-mêmes, ou du moins Ethan, ont plus récemment essayé de reproduire leur succès antérieur dans ce genre avec l’oubliable Poupées à emporter plus tôt cette année. Alors, félicitations au réalisateur Dito Montiel et au scénariste John Pollono pour avoir fait le bon choix et avoir fait revivre le genre avec style. Riff Raff, présenté en première mondiale aujourd’hui au Festival du film de Toronto.

Avec un casting exceptionnel et parfaitement choisi, cette comédie policière hilarante atteint tous les objectifs, une combinaison de Il n’y a pas de pays pour les vieux et Grosse Pointe Blanche, ajoutez une touche d’Agatha Christie Et puis il n’y en avait plus, assaisonnez-le avec un peu de Qui a peur de Virginia Woolf, puis combinez-le avec des acteurs comme Bill Murray, Pete Davidson, Jennifer Coolidge et Ed Harris, entre autres, et vous avez la recette pour passer un bon moment au cinéma.

En fait, Pollono, dramaturge de formation, a d’abord produit cette pièce pour le théâtre et on peut voir comment cela fonctionnerait, mais l’adapter au cinéma s’avère être une évidence et réunir ces acteurs pour la jouer est un cadeau pour les cinéphiles qui recherchent un divertissement intelligent, quelque peu violent. Il se trouve également que la pièce est hilarante à de nombreuses reprises.

SUR LE MÊME SUJET : « Riff Raff » : regardez les premières images de Bill Murray et Pete Davidson dans la comédie policière du TIFF

Avez-vous déjà assisté à une réunion de famille qui s’est avérée être un cauchemar ? C’est un peu ce qui se passe Riff Raff Le film met en scène une famille dysfonctionnelle au passé mouvementé, du moins pour certains d’entre eux. Dans une maison isolée sur la côte est, quelque part dans le Massachusetts (le film a été tourné dans le New Jersey), nous rencontrons un jeune afro-américain, DJ (un formidable Miles J. Harvey), qui reçoit une leçon de tir de son beau-père Vincent (Harris). Ils vivent avec la femme de Harris, Sandy (Gabrielle Union), et semblent heureux dans leur famille recomposée. De manière inattendue, le fils de Vincent, Rocco (Lewis Pullman), débarque avec sa petite amie enceinte, Marina (Emanuela Postacchini), et une Ruth (Coolidge), la mère de Rocco qui a été mariée à Vincent, complètement évanouie. Ils la posent sur le canapé et nous apprenons plus tard qu’elle a été droguée. Quand elle reprend enfin ses esprits, c’est comme au bon vieux temps, et elle est excitée comme l’enfer. Coolidge n’a vraiment pas eu l’occasion de jouer ce genre de personnage et, tout comme elle l’a fait dans Lotus blanc, elle vole la photo.

Au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, nous apprenons que Rocco est en fuite et il ne faut pas longtemps pour voir le lien. Passons à un dépanneur avec des clients Leftie (Murray) et un associé à l’ampoule faible Lonnie (Davidson) qui achètent des collations. Malheureusement pour le vendeur qui fait référence par erreur à Lonnie comme étant le fils de Leftie, cela déclenche Leftie à la gâchette facile qui frappe le gars dans la tête. Il fait clairement comprendre que Lonnie est pas son fils, mais révèle malheureusement que Jonathan est et qu’il s’avère qu’il a été assassiné par nul autre que Rocco après que Jonathan (Michael Angelo Covino dans des flashbacks), qui sortait avec Marina, ait menacé son ex-petite amie. Ainsi, Leftie est déterminé à se venger de Rocco pour lui avoir enlevé son fils unique. Le problème est qu’ils doivent trouver lui et je soupçonne qu’il est retourné dans la maison de banlieue de Vincent, sauf que Vincent et sa famille sont en réalité dans leur autre maison isolée non enregistrée où il serait impossible de les trouver. Rocco le sait.

Mais lorsque Leftie et Lonnie arrivent à la résidence vide enregistrée au nom de Vincent, deux voisins curieux, Janet (Brooke Dillman) et son mari Garrison (PJ Byrne), viennent leur rendre visite avec une assiette de biscuits et des conseils utiles car ils pensent qu’ils sont des parents ou des amis de Vincent et de sa famille. Ce couple est vraiment un sacré boulot mais ils fournissent aussi, sans le savoir, à Leftie et Lonnie une carte parfaitement détaillée de la ville. où leurs voisins sont partis. Toute cette rencontre est hilarante, Dillman et Byrne saisissant les possibilités comiques alors même qu’ils sont sur le point de devenir eux-mêmes victimes. « Mais je pensais que nous n’étions pas censés tuer quelqu’un d’autre », dit Lonnie. « Ce couple est un doit tuer, » dit Leftie. Tout devient plus intense, tendu et toujours assez drôle alors que l’enfer se déchaîne et que les membres de cette famille déconnectée se retrouvent un à un dans une lutte pour leur vie.

Montiel (Un guide pour reconnaître vos saints) dirige le tout avec brio, sans jamais laisser retomber le soufflé ni perdre le ton, entre le dialogue très drôle et précis et la situation folle dans laquelle se retrouvent tous ces personnages. L’adaptation de Pollono de sa propre pièce a le claquement, le crépitement et l’intelligence pop de quelque chose de bien au-delà de la moyenne pour ce genre.

Le jeu des acteurs ne pourrait pas être meilleur. Coolidge est une véritable émeute lorsqu’elle incarne ce petit être humain désordonné pour lequel nous nous enracinons néanmoins. Harris joue le rôle de manière très stoïque et attire notre attention avant même qu’il ne soit révélé qu’il a lui-même un passé criminel avec Leftie. Murray est si bon dans un autre film de Toronto cette semaine, L’ami, Il tient l’un de ses meilleurs rôles depuis des années, avec une autorité totale, et travaille magnifiquement face à Davidson, qui est une sorte de Norton pour son Ralph Kramden. Le reste du casting est tout aussi excellent.

Riff Raff est un petit bijou inattendu qui se fait de plus en plus rare, un film original que le public est susceptible de dévorer s’il a la moindre chance de le voir en salle. Les producteurs sont Noah Rothman, Sarah Gabriel, Marc Goldberg et Adam Paulsen.

Titre: Riff Raff

Festival: Toronto (Présentations spéciales)

Distributeur: Attractions routières/Lionsgate

Directeur: Dito Montiel

Scénariste: John Pollono

Casting: Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union, Lewis Pullman, Miles J. Harvey, Emanuela Postacchini, Michael Angelo Covino, Pete Davidson, Bill Murray, Brooke Dillman, PJ Byrne

Durée : 1 h 43 min