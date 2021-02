Il se trouve que Jennifer Coolidge peut en fait être une actrice encore plus brillante que nous ne le pensions tous.

La Jeune femme prometteuse étoile est apparue sur Le spectacle de Kelly Clarkson le jeudi 28 janvier, où elle a dit à l’hôte Kelly Clarkson qu’elle a déjà prétendu être sa propre sœur jumelle pour sortir avec deux hommes différents lors d’une visite il y a des années à Hawaï. Oui, cette histoire prouve qu’elle est une vraie reine, et nous devons tous nous prosterner devant elle.

L’anecdote est survenue après l’homme de 59 ans La revanche d’une blonde l’actrice a déclaré à Kelly qu’elle avait déjà vécu «toutes sortes d’expériences folles» lors de ses voyages dans les îles hawaïennes.

Quand Kelly a demandé plus de détails, Jennifer a répondu: « Il y a quelques années, je suis venue à Hawaï, et quand vous venez et que vous êtes en vacances seule, vous pouvez créer tout ce que vous voulez », a-t-elle partagé. « J’ai fini par rencontrer ces deux gars qui étaient les meilleurs amis, et je les aimais tous les deux, alors je leur ai dit que j’avais un jumeau identique. Et je suis sorti avec les deux gars pendant deux semaines. »