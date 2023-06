Jennifer Connelly en bikini noir le premier jour de l’été : Photo – Hollywood Life

Jennifer Connelly a fait vibrer les fans en partageant une magnifique photo de bikini pour lancer l’été. L’actrice oscarisée, âgée de 52 ans, s’est rendue sur son Instagram le mercredi 21 juin pour partager la photo grésillante d’elle-même dans un minuscule deux pièces noir. Debout sur le pont d’un bateau et saluant, Jennifer a légendé la photo, « Joyeux premier jour d’été ☀️. »

Le Top Gun : Maverick beauté avait quelques-uns de ses amis de la liste A criant de grands mots d’encouragement dans la section des commentaires. Même Gestionnaire de Chelsea n’a pas pu s’empêcher d’écrire : « Eh bien, c’est plutôt chaud. »

Tandis que Jennifer est une légende vivante d’Hollywood – en vedette dans le classique culte de 1986 Labyrinthela comédie romantique de 1991 Opportunités de carrière et le drame déchirant de la dépendance de 2000 Requiem pour un rêve – elle a trouvé une toute nouvelle base de fans avec la sortie de 2022 Top Gun : Maverickoù elle joue l’intérêt amoureux de Tom Croisière dans la suite du blockbuster de 1986.

Elle est même prête pour une autre suite du film, qui a été un phénomène au box-office. « Bien sûr, je suis partant. S’ils me veulent, c’est sûr, je serai là », a-t-elle déclaré. ScreenRant. « J’étais tellement ravi quand Joe Kosinski m’a appelé – il a réalisé le film, et j’avais déjà travaillé avec lui sur un film intitulé Seuls les braves. J’étais ravi de travailler avec lui parce que je l’adore; c’est un grand réalisateur.

La vie personnelle de Jennifer est tout aussi réussie que son incroyable carrière à Tinseltown. Elle a un fils incroyable, Kaï24 ans, avec photographe David Dugan et deux merveilleux enfants — stellaire et Agnès — avec l’acteur britannique Paul Bettanyqui s’est précipité pour demander à Jennifer d’être son épouse peu de temps après leur rencontre en travaillant sur Un bel esprit ensemble (Jennifer remportera le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film, réalisé par Ron Howard). Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs projets depuis Un bel espritdont ceux de 2009 Charles Darwin drame Création et 2015 Abri, que Paul dirigeait. Le magnifique couple s’est marié lors d’une petite cérémonie en Écosse en 2003.

