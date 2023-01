Jennifer Connelly, co-star de “Top Gun: Maverick” de Tom Cruise, pense qu’il est “parfait” et mérite une nomination aux Oscars

Demain, les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars seront annoncées, et Jennifer Connelly espère que sa co-vedette de “Top Gun : Maverick” Tom Cruise sera appelée.

“Il est extraordinaire”, a-t-elle expliqué à Variety. “Je pense qu’il fait un travail incroyable dans le film”, a-t-elle ajouté.

“Il est extraordinaire en tant que personne et fantastique en tant qu’acteur, et je pense qu’il est juste… parfait. Je pense qu’il incarne si bien ce personnage… Je pense qu’il le mérite absolument”, a-t-elle déclaré en référence aux grondements que Cruise pourrait saisir. Nomination aux Oscars.

Cruise a non seulement repris son rôle du capitaine Pete “Maverick” Mitchell du film original “Top Gun”, il a également produit “Top Gun: Maverick”.

‘TOP GUN: MAVERICK’ STAR GLEN POWELL EXPLIQUE LES CONSEILS BRUTAUX QUE TOM CRUISE LUI A DONNÉS

“Je pense que le film est vraiment bien fait, et c’est vraiment difficile de faire un film comme ça, vous savez”, a poursuivi Connelly à propos du film qui a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars à l’international.

Connelly, qui joue Penny Benjamin, l’intérêt amoureux de Cruise, n’a pas tardé à créditer les contributions de Cruise au film dans son ensemble.

“Et aussi, en pensant au travail de Tom… pensez aux choses qu’il a faites pour ce rôle”, a-t-elle expliqué. “En plus de tout ce qui se passe sur le terrain et à quel point il est merveilleux dans ces scènes et dans la création de ces relations, je pense que la relation qu’il entretient avec vous savez, le personnage de Miles, est si belle et émouvante”, a-t-elle déclaré à propos de la relation de Cruise avec l’acteur Miles. Le personnage de Teller, le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a également félicité l’acteur pour ses compétences en aviation – dont il a fait beaucoup lui-même.

“Le travail qu’il a fait pour accomplir ces séquences de vol… c’est autre chose. C’est vraiment le cas”, a-t-elle noté à la sortie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bien que “Top Gun: Maverick” ait été nominé pour deux Golden Globe Awards dans les catégories Meilleur film, Drame et Meilleure chanson originale, le film n’a pas remporté de trophée et Cruise n’a pas été nominé lui-même.