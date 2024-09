Jennifer Aydin de « RHONJ » se demande si Luis Ruelas embauchait PI, statut de Dolores

Les vraies femmes au foyer du New Jersey est actuellement en pause. La série n’est pas filmée, il n’y a pas de nouvelles du casting et certaines dames semblent poursuivre d’autres projets. Cependant, Jennifer Aydin s’est récemment assise pour une interview en podcast où elle a discuté de la série, de son avenir, de sa position avec Rachel Fuda, Teresa Giudiceet Luis Ruelas en faisant appel à des enquêteurs privés, et bien plus encore.

Les fans se souviendront que Jennifer a rejoint pour la première fois RHONJ pour sa neuvième saison. Elle est rapidement devenue une favorite des fans, et beaucoup de gens souhaitent qu’elle revienne pour la saison 15 chaque fois qu’elle sera diffusée sur Bravo.

Récemment, Jennifer s’est assise sur le Tout sur les vraies femmes au foyer podcast pour une longue discussion. L’un des premiers sujets abordés dans la deuxième partie de l’entretien concerne Dolorès Catane. Selon Jennifer, ils sont en bons termes mais ne se parlent pas souvent.

Elle dit : « Hé, Dolores, on se dit, on est cool. Il n’y a pratiquement aucune mésentente entre moi et Dolores, tu sais ? Je veux dire, nous ne parlons pas vraiment.

Jennifer poursuit : « Je ne lui ai pas vraiment trop parlé. Vous savez, elle a été très occupée à voyager, et, vous savez, ce qu’elle a dit à Watch What Happens Live m’a vraiment blessé. J’adore quand les gens aiment m’envoyer des exemples montrant que Dolores n’est pas mon amie, tu sais ?

Pour le contexte, Dolores a répondu à une question sur qui elle aimerait voir revenir. RHONJ et j’ai omis le nom de Jennifer.

Les intervieweurs ont ensuite demandé à Jennifer si elle pensait que Teresa et Dolores étaient vraiment amies. Plus précisément, ils mentionnent comment Mélissa Gorga a dit que Dolores était plus proche d’elle et Marguerite Josephs qu’elle ne l’est avec Teresa.

Elle dit : « Je n’y crois pas. Je ne crois pas que Dolores soit plus proche de Margaret et Melissa que de Teresa. Non, pas du tout.

«Je crois… Dolores sera toujours fidèle à Teresa. Je le crois.

La conversation porte alors sur la conviction que Luis a engagé un détective privé et si Jennifer croit que cela s’est produit. Elle répond : « Eh bien, tout d’abord, Louis n’a jamais engagé d’enquêteur privé, d’accord ? Il n’a jamais embauché Bo Dietl. »

Ils discutent ensuite de Margaret parlant à l’EX de Luis. Elle dit qu’ils le savaient depuis le début. Cependant, elle ajoute : « Nous le savions depuis le début. C’est la seule raison pour laquelle nous avons parlé à Laura. Et je veux savoir qu’elle veut dire qu’elle a parlé à son ex après avoir parlé à Laura, mais la chronologie n’a pas de sens.

Elle poursuit : « L’assignation à comparaître pour qu’elle aille parler de l’ex, elle a refusé, remonte à novembre 2021. Nous avons rencontré Laura en février 2022. Lorsque nous avons rencontré Laura, Laura nous a dit qu’elle parle à l’ex. .»

Jennifer ajoute : « Maintenant, je ne sais pas si Margaret est responsable de la diffusion de cette vidéo. Je sais que l’ex envoyait cette vidéo à tout le monde.

Jennifer discute également de son travail avec des blogueurs et des raisons pour lesquelles elle pense avoir été ciblée lorsque d’autres personnes sur Bravo leur parlent. Elle dit : « Eh bien, je pense que la raison pour laquelle je suis ciblée, c’est parce que c’est moi qui suis victime d’une explosion. N’importe lequel de ces blogueurs décide de quitter sa femme au foyer, croyez-moi, il va y avoir un tollé. Chaque femme au foyer qui déteste cette femme au foyer qui est dénoncée va dire : nous voulons des réponses.

Ils lui demandent ensuite si elle pense que Bravo la soutient en tant que réseau. Elle dit : « Dans la mesure où Bravo ne me soutient pas, j’ai l’impression que Bravo me soutient. N’oubliez pas que les émissions que vous voyez sont produites par la société de production, pas par Bravo.

Elle ajoute : « Donc je ne sais pas si c’est comme si Bravo était vraiment contre moi, ou si c’était la société de production, j’ai l’impression que ce serait la question. La société de production, je ne pense pas qu’elle soit contre moi. Je pense qu’ils essaient juste de faire un bon spectacle. Ils essaient de faire avancer les choses. Ils n’ont eu que 13 épisodes. Je le savais avant même la diffusion de l’émission.

Concernant sa position avec Rachel, elle dit : « Oh, je n’ai pas de relation avec Rachel Fuda. Non, non, non, non. Je veux dire, je ne pense pas que nous ayons mal fini lors de la finale, mais elle n’a pas aimé mon encouragement, mon encouragement agressif de mes années de cheerleading.

Jennifer poursuit : « Elle n’aimait pas ça. Elle est genre, espèce de putain de perdant. Tu sais quel est ton putain de perdant ? Tes lèvres de hot-dog, d’accord ? C’est le pot qui traite la bouilloire de noir. Tu ressembles à une putain de saucisse de Sabra. Ces lèvres.

La conversation se dirige ensuite vers Jackie Goldschneider et elle avoue avoir parlé à l’EX de Luis. Jennifer dit : « Tu sais quoi ? Je suis content que Jackie ait pris ses responsabilités. S’il y a quelque chose que nous pouvons apprendre au cours de ce voyage, en particulier vouloir être un exemple pour les personnes qui nous regardent, c’est simplement prendre ses responsabilités.

Elle ajoute : « Je sais que Jackie veut vraiment avoir une amitié avec Theresa, et elle ne va pas aimer, je sais que Margaret essayait de se dire, comment as-tu pu être amie avec quelqu’un qui a fait ça ou dit ça à propos de ton mari ? Tout d’abord, soyons clairs. Theresa n’a dit ça que pour le plaisir du spectacle. A-t-elle entendu une rumeur comme celle-là ? Peut être. Entendons-nous tous des rumeurs sur nos maris ? Peut être. Elle l’a apporté au spectacle.

Jennifer aborde ensuite l’avenir de la série et de RHONJ obtiendra un redémarrage. Elle dit : « Je crois que nous allons reprendre. Et je crois que certains d’entre nous reviendront et d’autres non, c’est ma conviction. Je dirai que je ne suis pas viré.

Elle dit ensuite : « Personne n’a été licencié. Aucune décision n’a été prise. Nous étions comme, même pas, ils n’y pensaient même pas en ce moment. Ils se demandent simplement quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème ? Et quelle que soit leur décision, évidemment tout le monde devra la respecter. Donc tout va bien.

Les intervieweurs interrogent ensuite Jennifer sur la scène avec Teresa et l’avocat. Plus précisément, ils voulaient savoir qui avait parlé à EX de Luis depuis qu’il avait été retiré de la série.

Jennifer explique : « Donc je pense qu’il, comme Jim, répétait là, il lisait des choses à partir de la transcription. Et à cause du tournage et de questions juridiques, il n’était pas autorisé à prononcer certains noms. Mais fondamentalement, comme cette femme, l’EX est en fait sous le coup d’un bâillon avant même le début de la série.

Elle poursuit : « Elle n’a pas le droit de parler de Luis, apparemment c’est ce que Jim nous disait. Ainsi, lorsqu’elle voulait divulguer des informations sur Luis, elle n’était pas autorisée à le faire. Elle a dû demander à quelqu’un d’autre de le faire. Donc, dans les transcriptions, il était indiqué quelque chose pour voir l’effet, comme si cette femme donnait des informations à Margaret Josephs pour qu’elle les transmette aux Real Housewives of New Jersey.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle regrette de la série, Jennifer dit qu’elle aurait aimé ne pas avoir discuté de la liaison de son mari.

Les fans peuvent regarder d’anciens épisodes de RHONJ sur Paon.