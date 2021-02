La star de REAL Housewives of New Jersey, Jennifer Aydin, a insisté sur le fait qu’elle n’est «pas alcoolique» et qu’elle «aime simplement passer un bon moment».

Les commentaires de la femme de 43 ans font suite à ses singeries ivres dans la saison 11 de l’émission Bravo.

Après que la consommation d’alcool de Jennifer ait été remise en question après la sortie de la bande-annonce de la saison 11, elle a défendu son comportement lors d’une récente interview avec Nous hebdomadaire.

Le RHONJ La star a fait part de ses préoccupations concernant sa consommation d’alcool lors de l’entrevue et a insisté sur le fait qu’elle n’était pas alcoolique.

Elle a déclaré au point de vente: «Ce n’est même pas que je buvais plus. Vous devez comprendre, je suis un buveur social. Je n’avais pas eu de socialisation depuis des mois, alors [my] la tolérance était inexistante auparavant – comme, elle est inférieure à zéro.

«Je ne sais pas combien de verres il faut pour arriver au centre d’une sucette, d’accord? Je ne le fais pas, alors excusez-moi si je deviens un peu excessif et que je sois excusé parce que je ne sais pas quelles sont mes limites.

Le Bravo La star a également discuté d’une partie de la bande-annonce de la saison à venir, qui sortira mercredi, dans laquelle elle semble avoir semblé ivre lors d’une fête avec le casting.

Expliquant son état d’esprit à l’époque, elle a déclaré: «Je ne suis pas sortie depuis longtemps. Je suis extrêmement stressé par tout ce qui se passe. Je suis à une fête et je suis sur le point de me saouler.

Jennifer a ajouté: « Je ne suis pas alcoolique, j’aime juste passer un bon moment. »

Le RHONJ La star a ensuite admis qu’elle avait hâte de voir la scène se dérouler dans son intégralité, déclarant: «Ces clips que vous avez vus de cette fête à la piscine dont je ne me souviens même pas – Tout est fragmenté pour moi.

« Donc, je suis vraiment ravi de voir cet épisode pour voir ce que les autres ont vu. »

Son comportement a été accueilli par les fans, tandis que sa costar Margaret Josephs a également appelé Jennifer pour avoir trop bu.

La nouvelle saison examinera également la relation de Jennifer avec sa costar Melissa Gorga, 41.

Les personnalités de la télévision n’ont pas mis fin aux choses dans les meilleures conditions au cours de la saison 10, bien que Jennifer ait révélé qu’elle avait abordé sa relation avec Melissa avec une nouvelle attitude dans la saison 11.

Elle a déclaré: «Nous avons cette nouvelle vie et j’avais bon espoir de pouvoir commencer une amitié avec elle. Vous verrez comment ça se passe. «

Semblable à beaucoup de ses coéquipiers RHONJ, Jennifer a été ouverte sur subissant une chirurgie plastique.

La star de télé-réalité a révélé une fois que son mari et chirurgien, le Dr Bill Aydin, avait pratiqué une réduction mammaire, une liposuccion et un lifting des seins.

Elle a déjà dit Page six: « J’étais vraiment grosse sur le dessus, ce qui signifie que mes seins étaient gros, et je les détestais.

« Ils étaient comme ces gros melons. Ils étaient mous après avoir allaité cinq enfants et cela a commencé par une réduction mammaire. C’est donc ce que j’ai fait en premier. »