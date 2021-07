Jennifer Aydin de RHONJ a l’air complètement méconnaissable après un travail de nez alors qu’elle révèle son visage pour la première fois depuis la chirurgie

JENNIFER Aydin avait l’air méconnaissable alors qu’elle révélait les résultats de son travail de nez.

le RHONJ étoile, 44 ans, a laissé entendre le mois dernier qu’elle avait subi une chirurgie plastique alors qu’elle montrait des bandages autour de son nez.

dix Jennifer Aydin avait l’air méconnaissable alors qu’elle montrait son nouveau nez Crédit : Instagram

dix La star de télé-réalité a eu un travail de nez le mois dernier (photo avant) Crédit : Instagram

Et cette semaine, Jennifer a fait ses débuts avec son nouveau look tout en célébrant l’anniversaire d’un ami.

le Bravo La star avait l’air visiblement différente alors qu’elle montrait son nouveau nez, qui a maintenant une courbe définie au bout.

Plusieurs semaines plus tôt, Jennifer avait filmé son nez enveloppé de bandages blancs pour un live IG.

Les fans ont spéculé à l’époque qu’elle avait eu un travail de nez ainsi qu’un implant au menton.

dix Le nez de l’homme de 44 ans a maintenant une courbe définie à la pointe Crédit : Instagram

dix Il était auparavant beaucoup plus droit (photo avant) Crédit : Instagram

Elle n’a pas commenté les spéculations sur la chirurgie tout en publiant un selfie d’un salon de beauté.

La star de télé-réalité a écrit avec insolence : « Remarquez-vous quelque chose de différent chez moi ??? C’est vrai ! J’ai de nouveaux cils !! @dsierra_lash_co !

« Alors parlons-en ! Je vais passer en Live ce soir à 22h ! Commentez vos questions ! Qui a dit que je ne partageais rien ???!!! »

Jennifer n’est pas la seule membre du casting de RHONJ à être franc sur ses améliorations cosmétiques.

dix Jennifer a montré son nouveau nez lors d’une fête d’anniversaire en famille mercredi Crédit : Instagram

dix La star de Bravo avait l’air visiblement différente Crédit : Instagram

Dolores Catane a récemment admis qu’elle était passée sous le couteau pendant neuf heures pour obtenir « chirurgie plastique complète » et un « nouveau vagin » avant la réunion du spectacle.

Elle a dit Style de la page six: « J’ai subi une chirurgie plastique complète, une lipo du corps entier, un tout nouveau vagin.

« Je ne sais pas ce que cela a à voir avec les retrouvailles, mais j’ai pensé pendant que je faisais tout, [why not]! »

dix Elle a montré ses bandages après l’opération le mois dernier Crédit : Instagram

dix Jennifer a été ouverte sur ses améliorations cosmétiques Crédit : Instagram

Elle a également admis qu’elle « fait probablement le plus de [anyone on] toutes les franchises « Femmes au foyer » pour préparer les enregistrements des retrouvailles.

En plus de ces procédures, Dolores prépare son corps au taping avec des massages lymphatiques et un « régime super crash ».

Elle a noté : « Deux millions de personnes vont regarder ça, peut-être plus si nous avons de la chance. Et tu dois être belle, tu dois être à ton meilleur.

L’année dernière, Marguerite Joseph également admis avoir subi une chirurgie avant la réunion.

« J’ai eu cette révision de lifting après [Season 10] pour les retrouvailles », a-t-elle déclaré.

dix Dolores Catania a un « tout nouveau vagin » et un lifting Crédit : Instagram

dix Margaret Josephs a également eu un lifting Crédit : Rodolfo Martinez/Bravo

Margaret a expliqué qu’elle avait les paupières et les joues relevées et qu’elle avait même « révisé » son décolleté et sa mâchoire.

Au cours de l’été 2020, les fans ont été choqué par l’apparence de Margaret sur une photo avec son mari, Joe.

L’homme de 53 ans semblait avoir perdu beaucoup de poids depuis la dernière saison de l’émission de téléréalité Bravo.