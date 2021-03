La femme d’affaires américaine Jennifer Arcuri a raconté sa liaison de quatre ans avec le Premier ministre britannique Boris Johnson entre 2012 et 2016 en une interview exclusive avec le Miroir du dimanche.

Mme Arcuri a déclaré que le couple partageait une «attraction physique et intellectuelle» après s’être rencontrés alors qu’elle était étudiante en 2011 et qu’il était maire de Londres et marié à l’avocate Marina Wheeler, avec qui il a quatre enfants.

«Nous étions dans une relation intime pendant quatre ans», a-t-elle déclaré au tabloïd. «Je l’aimais, et pour une bonne cause. Mais l’homme que je croyais connaître n’existe plus ».

Elle raconte l’avoir rencontré pour la première fois lors d’un événement technologique en 2011 et se souvient: «Il transformerait toute la pièce en une bande d’écolières hurlantes. J’ai fait une ligne droite pour le devant de la ligne.

Leurs chemins se sont à nouveau croisés au printemps 2012 lorsqu’elle s’est portée volontaire pour travailler pour sa campagne de réélection et ils ont commencé à envoyer des SMS, son numéro enregistré dans son téléphone sous le nom «Alex le Grand», un clin d’œil à son prénom chrétien et à sa passion pour l’antiquité. .

Occupé par sa campagne et les préparatifs des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres, M. Johnson ne pouvait pas poursuivre son intérêt pour Mme Arcuri jusqu’à ce qu’ils se soient rencontrés pour un «verre privé» à l’hôtel Tavistock à Bloomsbury en mai 2012.

«Il est arrivé tard, échevelé et chaotique. Il faisait du vélo – il est entré avec son casque. J’ai pensé: «C’est un super look pour le début de ça» », se souvient-elle.

« Il est allé au bar et est revenu dans une minute et a dit, ‘Jennifer est-ce que je peux emprunter 3,10 £?’ J’ai pensé: « Je suis un étudiant qui t’achète une bière, tu devrais avoir honte de toi ». »

Après un deuxième dîner au Ciao Bella sur Lamb’s Conduit Street, M. Johnson lui aurait dit: «Je veux sortir avec toi, tu es le seul Américain que j’aie jamais imaginé.»

Il aurait également essayé de l’embrasser dans la rue, ce qu’elle a ri, suggérant qu’il faisait preuve de prudence.

«C’est ma ville, je m’en fiche», lui aurait-il répondu, avant de partir «à bout de souffle».

Au fur et à mesure que l’affaire progressait, Mme Arucri dit qu’ils se sont liés d’amour pour les sonnets de William Shakespeare et qu’elle lui a envoyé des photographies intimes, dont il aurait décrit l’une comme «assez pour faire passer un évêque à travers un vitrail», la phrase apparemment tiré du légendaire écrivain policier Raymond Chandler.

Mais, en 2016, elle était impliquée avec l’analyste technologique Matthew Hickey et l’affaire s’était refroidie.

Parlant de son mécontentement face au refus de M. Johnson de la défendre lorsque des questions ont été soulevées concernant sa présence lors de trois voyages commerciaux de haut niveau et la réception de 126 000 £ de l’argent des contribuables sous forme de parrainage d’événements et de subventions, elle commente: «C’est embarrassant. Quel enfant. Vous ne pouvez pas téléphoner et dire: «Regarde Jen, c’est fou, bienvenue en politique»?

« Il a juste pris l’approche la plus lâche et la plus humide des nouilles. C’est qui il est et il est temps que nous le reconnaissions.

«Un grand leader est charismatique, courageux et courageux. Je n’utiliserais aucun de ces mots pour décrire Boris Johnson. »

La Greater London Authority enquête actuellement pour savoir si M. Johnson a enfreint les principes Nolan de la vie publique, le code de conduite que le maire de la ville devrait respecter, en ne confessant pas sa liaison avec Mme Arcuri.