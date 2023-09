Jennifer Anistons fait vibrer la lingerie pour la couverture du « CR Fashion Book »: Photos – Hollywood Life

Crédit image : Zoey Grossman

Quand cela vient à Jennifer Aniston, elle ne peut rien faire de mal et tout ce qu’elle porte est magnifique. La femme de 54 ans l’a prouvé en portant un petit ensemble de lingerie noire sous un blazer pour la couverture de Livre de mode CR.

Dans la vidéo des coulisses du tournage, Jennifer a montré sa silhouette incroyable dans un soutien-gorge triangle noir plongeant qui révélait un décolleté ample, associé à une paire de sous-vêtements taille haute assortis. Les abdos durs et la taille fine de Jennifer étaient pleinement visibles dans la lingerie et elle a complété son look avec un blazer noir massivement surdimensionné et une paire de talons pointus en cuir noir.

Comme si les tenues de Jennifer de la séance photo ne pouvaient pas être plus sexy, elle a porté un soutien-gorge Fleur Du Mal noir décolleté en V avec une petite chemise Valentino boutonnée blanche courte qui est restée déboutonnée, révélant sa poitrine. Sur la photo, les abdos de Jennifer ont volé la vedette et elle a accessoirisé son look avec un pantalon noir et une cravate, également de Valentino.

Une autre de nos photos préférées montre Jennifer portant un débardeur côtelé blanc Armoire.NYC avec un haut Alaia entrecroisé en cuir noir par-dessus. Elle a coiffé son look avant-gardiste avec une queue de cheval ondulée et un smokey eye noir foncé super sensuel.

Sur une photo, Jennifer a choisi de ne pas porter de pantalon et a plutôt porté un blazer surdimensionné Saint Laurent by Anthony Vaccarello avec des escarpins à bout pointu en cuir verni noir et des boucles d’oreilles Tiffany & Co. Peut-être que notre photo préférée de la séance photo était son petit soutien-gorge noir Fleur Du Mal avec une paire de sous-vêtements Commando ornés d’une énorme cape à paillettes noires Rick Owens drapée sur elle.