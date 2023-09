Jennifer Aniston traînée pour avoir soutenu Drew Barrymore après avoir aimé un article « scabbing » sur la reprise du talk-show

Jennifer Aniston a été traînée cette semaine après avoir « aimé » une publication Instagram de Drew Barrymore sur la reprise de son talk-show au milieu de la grève des acteurs et des écrivains.

« Il est intéressant de savoir quelles célébrités ont aimé le message Insta de Drew Barrymore », a écrit lundi la comédienne Rebecca Norfolk sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Sa capture d’écran montrait des stars comme Aniston, Cara Delevingne, Jennifer Garner, Lily Collins et Kristen Bell ayant aimé le message dans lequel Barrymore expliquait sa décision de ramener sa série, ce qui a déclenché des réactions négatives.

Mercredi, Garner et Bell semblaient avoir détesté le poste, mais celui d’Aniston, ainsi que Delevingne et Collins, sont restés.

D’autres stars comme Michelle Pfeiffer, Candace Cameron Bure et Paris Hilton avaient également apprécié.

DREW BARRYMORE A ABANDONNÉ EN TANT QUE HÔTE DES PRIX NATIONAUX DU LIVRE APRÈS AVOIR RAPPORTÉ LE TALK SHOW AU MILIEU DES GRÈVES DE SAG

« Jenn Aniston a besoin de la surveiller en double-cliquant ces derniers temps », a commenté une personne sur le message de Norfolk, l’incitant à commenter : « C’est pourquoi elle a été si inquiète à l’idée d’être annulée (sic) – elle ne peut pas contrôler ses likes. »

Aniston a déclaré dans une récente interview avec WSJ Magazine qu’elle était « tellement en train d’annuler la culture ».

« J’ai probablement été annulée en disant ça », a-t-elle plaisanté auprès du magazine. « Je ne comprends tout simplement pas ce que cela signifie. … N’y a-t-il pas de rédemption ? Je ne sais pas. Je ne mets pas tout le monde dans le panier d’Harvey Weinstein. »

Pendant ce temps, certains des commentateurs du message de Norfolk ont ​​suggéré que les célébrités avaient configuré des autolikes sur leurs comptes, et un autre a défendu la décision de Barrymore parce que les acteurs « s’ennuient » et sont « désespérés » de retourner au travail. Norfolk a répondu : « Oui, évidemment, mais vous ne franchissez pas une ligne de piquetage et vous ne faites pas de grève. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Un autre commentateur a écrit mardi : « Pas surpris par Anniston (sic) et Bell », tandis qu’un autre a déclaré : « Aniston semble continuer à faire l’actualité ces derniers temps pour de mauvaises raisons ».

Delevingne a également été critiquée, une personne écrivant « cara toujours sur les lieux du crime » et une seconde mentionnant son travail sur « American Horror Story » de cette saison, dont le tournage a continué pendant la grève. « Cara a aussi une croûte et a traversé les lignes de piquetage pour filmer AHS, donc je suis sûr qu’elle garde ça », ont-ils déclaré.

Dans son message, Barrymore a également expliqué sa décision de se retirer de l’organisation des MTV Movie & TV Awards au cours de la première semaine de la grève des écrivains, déclarant qu’elle « avait un conflit direct avec le sujet de la grève, à savoir les studios, les streamers ». , le cinéma et la télévision. »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

« J’ai fait ce que je pensais être la chose appropriée à l’époque pour être solidaire des écrivains », a-t-elle écrit, ajoutant que son émission-débat s’était terminée en avril avant la grève a commencé, « Nous n’avons donc jamais eu à arrêter la série. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a poursuivi : « Cependant, je fais aussi le choix de revenir pour la première fois dans cette grève pour notre émission, qui porte peut-être mon nom dessus, mais cela est plus grand que moi. Ce choix m’appartient. »

L’homme de 48 ans a insisté sur le fait que la série serait conforme aux directives syndicales en matière de grève qui interdisent la promotion de projets de cinéma et de télévision.

« Nous avons démarré en direct dans une pandémie mondiale », a-t-elle ajouté. « Notre série a été construite pour des moments sensibles et n’a fonctionné qu’à travers ce que vit le monde réel en temps réel. Je veux être là pour offrir ce que les écrivains font si bien, c’est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens. de l’expérience humaine. J’espère une solution pour tout le monde le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. Et je fais donc un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec une humilité astucieuse. «

La Writers Guild, cependant, n’était pas d’accord avec l’évaluation de Barrymore selon laquelle elle respectait les directives de grève.

« Le @DrewBarrymoreTV Show est une émission frappée et couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes », a écrit le syndicat sur X dimanche. « La Guilde a, et continuera de faire des piquets de grève, des émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur ‘The Drew Barrymore Show’ est en violation des règles de grève de la WGA. »

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de CBS Media Ventures a expliqué : « ‘The Drew Barrymore Show’ n’effectuera aucun travail d’écriture couvert par la grève de la WGA. » Le spectacle reprendra le 18 septembre sans « matériel littéraire ».

Cristina Kinon, co-scénariste de « The Drew Barrymore Show », a déclaré à Fox News Digital que les scénaristes n’avaient pas été informés que la série revenait pour une quatrième saison sans scénaristes, notant qu’ils ne étaient pas non plus payés.

« Je pense que chacun doit prendre sa propre décision personnelle sur la façon dont il va avancer à une époque où il y a une double grève », a déclaré Kinon devant les studios CBS à Manhattan, où elle et d’autres faisaient un piquet de grève. « Pour moi personnellement, il est important que je soutienne mon syndicat. Et que je sois solidaire. Et je pense que nous méritons un contrat équitable. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je suis sûr que c’était une décision très difficile pour [Barrymore] faire », a poursuivi Kinon. « Je ne peux pas parler de ce qu’elle pense, mais je pense que j’aimerais que tous les acteurs de l’industrie soient solidaires des guildes et veillent à ce que les écrivains et les acteurs obtiennent les contrats qu’ils méritent. « .

Fox News Digital a contacté les représentants d’Aniston et Barrymore.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.