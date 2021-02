Jennifer Aniston a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait retrouvé Brad Pitt après que les fans aient déclaré qu’il était à l’arrière-plan d’un selfie qu’elle a publié sur Instagram.

L’actrice de 51 ans a partagé des clichés des coulisses du tournage de la deuxième série de The Morning Show et on pense que c’est dans le même domaine que Brad Pitt travaille sur son dernier film, Bullet Train.

Ainsi, lorsque Jennifer a partagé un selfie d’elle avec son chien bien-aimé Clyde à partir de ce que l’on pense être sa bande-annonce sur le plateau, les fans se sont déchaînés en spéculant que l’homme allongé à l’arrière-plan était Brad lui-même.

La page Instagram de potins de célébrités, Deuxmoi, aurait reçu plusieurs informations selon lesquelles Brad et Jen se trouvaient dans le même voisinage.







(Image: Getty Images)



Ils ont partagé la photo de l’histoire Instagram de Jennifer, avec une légende: « Il y a des rumeurs de [Brad] accroché avec Jen dans sa caravane. «

Sur la photo, ils ont encerclé les jambes d’un homme qui semble se coucher derrière Jen.

Les fans ont émis l’hypothèse que ce dont il était habillé ressemblait beaucoup à ce que Brad porterait et que la carrure de la personne suggérerait également que c’est la légende hollywoodienne.

Les retrouvailles de Brad et Jen ont dominé l’esprit de beaucoup de leurs fans depuis leur séparation il y a 15 ans, lorsque Brad a rencontré Angelina Jolie sur le tournage de M. et Mme Smith.









Il y a eu des célébrations délirantes lorsque le duo s’est finalement retrouvé sur le tapis rouge des Screen Actors Guild Awards au début de l’année dernière.

Ils sont ensuite apparus ensemble pour une lecture en ligne d’un script pour une organisation caritative, qui a laissé les fans rêver du passé et croiser les doigts pour que le « couple d’or » d’Hollywood se ressaisisse de manière plus permanente.

