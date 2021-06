Jennifer Aniston sur l’enregistrement de la réunion d’amis, rester en bonne santé et en forme

Jennifer Aniston sait que personne ne peut échapper au vieillissement, alors à la place, elle trouve des moyens de s’épanouir de l’intérieur.

« Nous allons vieillir, nous tous… Mais nous pouvons vieillir et ne pas tomber malade. Nous pouvons prospérer et avoir une vie vitale en vieillissant », a-t-elle déclaré à USA TODAY. « Quand nous sommes à l’âge où la société disait : ‘Au revoir, à bientôt, ton temps est écoulé, tu devrais aller paître maintenant.’ Maintenant, les gens qui ont mon âge, vous savez, 50 ans ou peu importe… J’ai l’impression d’avoir 20 ans. »

Pour l’actrice de 52 ans, qui est la nouvelle directrice de la création de Vital Proteins, cela inclut d’incorporer des boissons au collagène dans sa journée ainsi que de rester en forme avec des exercices tels que le yoga, la boxe et la corde à sauter.

« Et pas seulement pour… rentrer dans votre jean, mais pour que vos os, vos muscles et votre cerveau fonctionnent à un niveau optimal alors que vous entrez dans vos années d’or », dit-elle, expliquant que la beauté pour elle n’est pas seulement à quoi elle ressemble à l’extérieur.

« Je me sens plus belle quand je suis dans mon vrai moi, dans mon corps. Je veux dire que je peux avoir tous les cheveux et le maquillage du monde et ne pas me sentir bien intérieurement – ça n’a pas d’importance. »

Elle pratique également la méditation.

« Je dis toujours que j’ai une approche holistique du bien-être. Ce n’est pas seulement nutritionnel… c’est émotionnel, mental et spirituel », dit-elle. « C’est ce que vous prenez émotionnellement dans votre cerveau avec ce que vous regardez, ce que vous lisez (et) les gens dont vous vous entourez (avec). »

S’entourer de gens pendant la pandémie était difficile, quelque chose avec laquelle Aniston dit qu’elle a le plus lutté.

« J’aime vraiment être avec les gens et les câlins… Donc la chose la plus difficile pour moi était juste le manque de connexion humaine », dit-elle, mais elle a pu utiliser le temps à la maison comme un moyen de faire un » inventaire », ce qui était « une belle sorte de réinitialisation ».

Mais elle était reconnaissante quand elle a pu commencer lentement à créer une cosse.

« Vous êtes en quelque sorte allé dans cette maison chez cette personne chez cette personne », explique-t-elle. « Dieu merci, j’aimais ces gens et je n’en ai jamais eu marre d’eux. »

Elle a également pu retrouver des amis de longue date et des camarades de casting lors de la réunion « Friends » de HBO Max – une expérience plus émouvante qu’elle ne l’avait prévu.

« Nous étions tous très naïfs, je pense », dit-elle. « Nous avons tous pensé à quel point cela allait être amusant de retourner sur le plateau … (Mais) cela fait si longtemps que vous avez oublié à quel point cette période était émouvante, de dire au revoir à ces gens … Alors c’est vraiment frappe-moi fort. »

Elle a poursuivi: « Le voyage dans le temps n’était pas aussi génial que nous l’espérions, même si c’était le cas, mais c’est juste une fois que la boîte de Pandore a été ouverte, c’était vraiment émouvant pour tout le monde. »

Aniston ajoute qu’il était « extraordinairement émouvant » de voir le segment des fans du monde entier partager l’impact positif de la série sur eux.

« Nous savions que nous avions de la portée, mais nous n’avions aucune idée de ce qui se passait dans ces petits cœurs et de la joie et à quel point cela a aidé », dit-elle. « Pour comprendre l’impact que nous avons eu sur tant de personnes en difficulté… il n’y a rien comparé à cela. Il n’y a aucun autre travail dans le monde dont je ferai jamais partie – j’ai été ou je ferai partie – qui a eu ce genre d’impact. »

Réunion « d’amis » :Le « coup de cœur » de David Schwimmer pour Jennifer Aniston révélé, plus

Suite:Jennifer Aniston dit que c’était « cathartique » de jouer une célébrité dans « The Morning Show »