Jennifer Aniston sortait-elle secrètement avec Barack Obama ? L’actrice répond

Jennifer Aniston a apporté son mélange d’humour et d’honnêteté sur la scène de fin de soirée, abordant un tourbillon de rumeurs de tabloïd qui ont circulé à son sujet au fil des années lors d’une récente apparition sur ‘Jimmy Kimmel en direct‘.

Parmi les affirmations farfelues auxquelles elle a répondu, il y avait une rumeur particulièrement effrayante concernant une histoire d’amour secrète avec l’ancien président Barack Obama. « De tous les appels que vous recevez de votre publiciste où vous vous dites : ‘Oh non, qu’est-ce que ça va être ?’ Ou les e-mails disant qu’un tabloïd ringard allait inventer une histoire et puis c’est tout », a-t-elle ri, ajoutant : « Je n’étais pas en colère contre ça. »

Elle a dit : « Je connais Michelle [Obama] plus que lui », mettant fin aux rumeurs.

Aniston a également adopté le non conventionnel, confirmant son expérience avec un soin du visage au sperme de saumon. « Est-ce que je ne ressemble pas à un saumon ? N’ai-je pas une belle peau de saumon ? » dit-elle.

L’actrice de 55 ans, surtout connue pour son rôle de « Rachel Green » dans « Amis‘, a également révélé qu’elle avait voyagé à l’étranger avec des pots d’olives et qu’elle possédait un sac Ziplock contenant les cendres de son défunt thérapeute. « Puis-je plaider le… c’est un peu vrai », dit-elle avec un petit rire. « Oh, je vais donner l’impression que j’ai vraiment besoin d’un thérapeute après ça. C’est une longue histoire. »

Aniston a réfléchi à son enfance, partageant une information surprenante sur son passé artistique. Elle a révélé qu’une de ses œuvres d’art était autrefois exposée au prestigieux Museum of Modern Art de New York.

Kimmel a ensuite braqué les projecteurs sur les traditions familiales, demandant à Aniston si sa famille lui faisait vraiment danser le ventre lors de leurs réveillons de Noël. En riant, elle a répondu : « À tout moment, pas seulement la veille de Noël. Les Grecs adorent tout type de dîner en famille. Oui, ils disaient : « Levons-nous et regardons »… Je suis tellement anxieuse quand des amis font ça avec leurs enfants à cause du traumatisme intérieur dû au fait de devoir jouer et danser le ventre devant mes grands-tantes, oncles et grands-mères », a-t-elle déclaré, offrant un aperçu des célébrations animées de sa famille.