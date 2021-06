Jennifer Aniston se souvient de son retour émotionnel sur les sets de «Friends» lors de la spéciale retrouvailles | Actualités télévisées

Washington: Ce ne sont pas seulement les fans de la sitcom bien-aimée « Friends » qui se souviennent encore de la spéciale de retrouvailles, mais aussi la star primée aux Emmy Awards Jennifer Aniston, qui se souvient de son retour « émotionnel » sur les plateaux de la série presque après 17 ans. .

People Magazine a rapporté qu’Aniston était récemment apparue dans l’émission SiriusXM de Gayle King, où elle a parlé de revenir sur le plateau de la sitcom emblématique pour la première fois en 17 ans.

« C’était un coup de poing dans le cœur », a déclaré Aniston à propos de l’expérience, qui a été filmée pour « Friends: The Reunion », maintenant diffusée sur HBO Max.

Elle a poursuivi en expliquant qu’être dans cet espace avait un impact émotionnel sur tout le monde, pas seulement sur elle. «C’était pour nous tous, je pense. Même Courteney [Cox] nous avons eu des larmes! Et je ne sais même pas qu’elle est tellement, vous savez, pas émotive », a déclaré l’acteur de 52 ans.

Aniston a en outre déclaré à King que si toutes les personnes impliquées dans la réunion savaient que « l’équipe de production recréerait les sets de Friends » pour l’émission spéciale de deux heures, elle n’était toujours « pas préparée à la minutie de ces récréations ».

« Nous étions très naïfs dans ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Aniston, ajoutant que les décors avaient été reconstruits. Elle a dit à King que tout le monde était ravi de revenir sur les plateaux du genre: « Ce sera tellement amusant de marcher sur le plateau et ils sortent tous les ensembles du stockage et les remettent tous ensemble. » . «

Aniston a poursuivi en expliquant à King pourquoi l’expérience d’être à nouveau sur le plateau a inspiré toutes ces sensations: « Vous devez également vous rappeler que nous n’y sommes pas allés. Cette fois-là était un moment très précis où nous disions au revoir à quelque chose que nous n’avions pas fait. `t veux, nous nous soucions profondément, mais nous savions que c’était le moment de dire au revoir. »

« Nos vies étaient devant nous. Nous avions notre avenir devant nous. Et nous avions presque l’impression que le temps s’était arrêté et que nous voyagions dans le temps », a-t-elle ajouté. Aniston a joué Rachel Green sur «Friends», qui a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et la trentaine qui vivent à Manhattan, New York.